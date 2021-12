Przepisy sylwestrowe gwiazd. Co ugotować na imprezę sylwestrową? Przekąski na imprezę

Przepisy sylwestrowe 2021

Aby przygotować niezapomnianą imprezę sylwestrową nie trzeba na to wcale poświęcić całego dnia. Największe gwiazdy gastronomii zdradzają swoje ulubione przepisy na przekąski imprezowe, które doskonale pasują do noworocznego szampana.

Nie potrzebujecie do nich nawet zastawy stołowej. To typowe "finger food" - jedzenie, które wystarczy wziąć w rękę i zjeść.

Sprawdźcie, co na imprezę przygotowują takie sławy jak Nigella Lawson, Gordon Ramsey, Magda Gessler i wiele innych.