Przepisami w inflację. Ulga na pół roku. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Nowe rozwiązania podpisał prezydent Andrzej Duda i nowa ustawa ma wejść w życie już 1 lutego. Jednym z najważniejszych jej zapisów jest kwestia cen gazu. O ile konsumenci mieli odczuć mniejszy skok cen, to faktury trafiające do instytucji i firm przyprawiały o zawrót głowy. Destabilizacja na rynku gazu, wywołana częściowo przez politykę Rosji, która ograniczała dostawy do Europy, sprawiła, że ceny za ogrzewanie rosły drastycznie - właściciele firm, ale i stowarzyszeń, szpitali pokazywali rachunki nawet kilkakrotnie wyższe niż przed rokiem.

Ustawa o czasowych obniżkach podatku VAT zakłada, że od 1 lutego do 31 lipca stawka podatku VAT na żywność, gaz ziemny i nawozy zostanie obniżona do zera. Do 5 proc. obniżony zostanie VAT na prąd i ciepło, natomiast do 8 proc. VAT na paliwa silnikowe.