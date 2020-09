Przepełnione autobusy MZK Wejherowo. Mieszkanka Gościcina: "W dobie pandemii nie powinni wpuszczać tylu pasażerów"

- Rozkłady jazdy są budowane o powtarzające się sekwencje ilości pasażerów i nie zawsze uda się zgadnąć jak będzie wyglądał następny dzień. Większość szkół nadal tworzy swoje plany zajęć przez co tworzą się kumulacje uczniów jeżdżących na te same godziny. Dodatkowo codziennie są to inne kursy, więc sami musimy przewidywać, gdzie możemy spodziewać się dużych potoków pasażerskich. Z naszej strony przygotowaliśmy dodatkowe pojazdy rezerwowe, które wyjeżdżają w razie potrzeby, lecz niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić ich na wszystkich kursach - tłumaczy Czesław Kordel, prezes zarządu MZK Wejherowo.