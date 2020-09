Przepełnione autobusy i tramwaje w Gdańsku. Dojazd do szkoły w pandemii stanowi nie lada problem

Piotr Hukało

W czasach pandemii koronawirusa powrót uczniów do szkolnych ławek jest testem nie tylko dla całej oświaty, ale także dla organizacji komunikacji miejskiej. Chociaż po wakacjach zainteresowanie komunikacją znacząco się zwiększyło ZTM nie poprawił mocno ograniczonej oferty komunikacji miejskiej, więc pasażerowie narzekają na zatłoczone pojazdy. Obiecywaną poprawę ma przynieść druga połowa miesiąca jednak nie ma co liczyć na zakup dodatkowych pojazdów. Transport zbiorowy zmaga się z dziurą budżetową, bo przychody z biletów w całej Polsce spadły do rekordowo niskich sum.