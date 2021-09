Przemysław Zamojski: W koszykówce 3x3 łączy się świat amatorów i zawodowców, którzy mogą grać na tym samym turnieju

Jest pan bardziej znany z klasycznej koszykówki, a mimo to od pewnego czasu święci sukcesy w odmianie 3x3. Co się stało, że zainteresował się pan nią?

To powrót do korzeni. Od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Od zabawy na podwórku z kolegami, granie na boisku na jeden kosz. To był zalążek wszystkiego, gdzie urodziła się miłość do tego sportu. Po tylu latach ligowego grania poczułem, że potrzebuję nowych bodźców, innej motywacji dla siebie, żeby postawić kolejne cele przed sobą. Dlatego właśnie wybrałem koszykówkę 3x3.

Czy nadal jest to podział, że lato spędza pan „na ulicy”, a jesień i zima będzie w halach?

Był taki podział. Próbowałem to godzić. Nie jest to łatwe. Na pewno jest to do zrobienia w pewnym stopniu dla zawodowych sportowców, ale chcę się temu poświęcić w stu procentach. Chcę zobaczyć jak w tej odmianie jest przez cały rok i wywalczyć to, co się da. Już zrobiliśmy fajne rzeczy dla reprezentacji Polski (brąz mistrzostw świata w 2019 roku, udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio i brąz mistrzostw Europy w 2021 roku – przyp.). Na pewno już nas wszyscy na świecie znają i wiedzą, że muszą się z nami liczyć. To jest początek naszej pracy. Poprzez spotkania z młodzieżą staramy się zaszczepić w tych młodych osobach tą radość, pasję i miłość do koszykówki. Mamy nadzieję, że będą oni kontynuowali naszą pracę.