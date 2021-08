Przemysław Szapar: Czasem muszę spuścić wilka z uwięzi. Wyjątkowy wyczyn biegacza z Gdyni Adam Mauks

Przemysław Szapar ma 43 lata, mieszka w Gdyni i samotnie przebiegł Islandię z kilkunastokilogramowym bagażem na plecach. Jako pierwszy człowiek na świecie pokonał tę trasę w stylu sportowym, ustanawiając dwa rekordy Fastest Known Time. Pierwszy, to trawers E-W (12 dni), drugi na trasie „Wielkiego Trawersu Islandii” od najdalszego punktu na wschodnim wybrzeżu do najdalej położonego punktu na zachodzie. Dokonał tego w 17 dni. O tym wyczynie opowiada w kontekście wyzwań, codzienności i marzeń o wartościowym życiu.