Przemysław Frankowski przed Euro 2020: Najpierw trzeba się skoncentrować na pierwszym meczu ze Słowacją. Nie ma sensu teraz czuć presji

Przemysław Frankowski o przygotowaniach do Euro 2020

- Trzy lata temu nie udało mi się pojechać na mundial. Byłem w szerokiej kadrze i byłem rozczarowany. Teraz czuję się dobrze. Jestem bardziej doświadczony. Mam nadzieję, że będę mógł wspierać drużynę. Nie czuję się wygranym lub przegranym. Pracuję ciężko, aby dać coś zespołowi - mówi Przemysław Frankowski, prawoskrzydłowy Chicago Fire i reprezentacji Polski.

Z racji obostrzeń pandemicznych zawodnik amerykańskiej Major League Soccer nie mógł uczestniczyć w marcowym zgrupowaniu kadry narodowej.

- W marcu nie było mnie. Miałem kontakt ze sztabem szkoleniowym. Trener Stolarczyk do mnie zadzwonił, ale to była luźna rozmowa. Byłem zły, że nie mogłem przyjechać, ale ze względu na sytuację na świecie nie tyle klub, co liga mnie nie puszczała na reprezentację. Mogłem chodzić 2-3 dni zły, ale potem sobie to wszystko wytłumaczyłem, że takie są czasy - mówi 26-letni piłkarz.