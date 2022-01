Przełamanie koszykarzy Asseco Arki Gdynia. Trener Milos Mitrović może przez dwa dni spać spokojnie

To było pierwsze zwycięstwo koszykarzy Asseco Arki od 11 grudnia. Później nastąpiła seria pięciu przegranych, ale to i tak nic w porównaniu do GTK Gliwice, którzy w Gdyni przegrali po raz jedenasty z rzędu.

Żółto-niebiescy kontrolowali przebieg spotkania od początku do końca i odnieśli dość spokojne zwycięstwo z najsłabszym zespołem w lidze. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Novak Musić, zdobywca osiemnastu punktów. Do tego zanotował pięć zbiórek.

- Pod wieloma względami był to dla nas ważny mecz. Najważniejszą rzeczą było dla nas przerwanie serii porażek. Poza tym wszyscy wiemy jaka jest sytuacja w tabeli i ten mecz może się potencjalnie okazać tym decydującym w perspektywie dalszej części sezonu. Po pięciu kolejnych przegranych nie jest łatwo zagrać z taką energią. Uważam, że każdy zawodnik zagrał na bardzo wysokim poziomie. W przeciwnym razie tak wysokie zwycięstwo byłoby niemożliwe - powiedział trener Milos Mitrović na konferencji prasowej.