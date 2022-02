Przekop Mierzei Wiślanej. Urząd Morski przygotowuje przetarg na trzeci etap budowy drogi wodnej

Nowakowo to niewielka miejscowość na Żuławach, położona na tzw. Wyspie Nowakowskiej, fragmencie terenu między Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim. Wyspę Nowakowską opływa od zachodu rzeka Nogat, od wschodu niewielka rzeka Elbląg. To właśnie tą rzeką płynąć mają do portu w Elblągu statki i barki z towarami, które wpłyną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany przez przekop mierzei.

Problemami dla planów budowy nowej drogi wodnej był zakotwiczony niemal na stałe most pontonowy w Nowakowie oraz sam stan rzeki Elbląg, nie pozwalający na zakładaną żeglugę. Rozwiązane miały one zostać w czasie II etapu inwestycji (w kwietniu minie rok od podpisania kontraktu na jego realizację).