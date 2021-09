Przekop Mierzei Wiślanej. Śluza kanału żeglugowego jest potężna. Tylko jedna jej brama to 160 ton stali!

Przekop Mierzei Wiślanej. Potężna śluza kanału żeglugowego!

Coraz wyraźniej rysuje się sylwetka kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, znana dotychczas z projektów i wizualizacji. Wodą wypełnił się już „korytarz” przekopu od strony Zatoki Gdańskiej, prowadzący do śluzy.

To właśnie ta część nazywana jest sercem całego kanału, a jej głównym elementem jest wybetonowana wanna. To komora o długości 230 metrów, szerokości 25 metrów, głębokości 6,5 metra do lustra wody i 2,5 metra ponad lustro. Z obu stron zamykać ją będą łącznie cztery bramy, zapewniające szczelność.

To właśnie śluza umożliwi przejście statków z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany (i na odwrót), czyli między akwenami, których lustra mają różne wysokości. Ponadto ma ona zapobiegać mieszaniu się wód, co mogłoby skutkować zasoleniem wód Zalewu Wiślanego. To właśnie takiego efektu obawiali się przyrodnicy i ekolodzy, bo nadmierna ilość słonej wody w słodkowodnym zalewie mogłaby szkodzić jego środowisku.