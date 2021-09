Przekop Mierzei Wiślanej. Inwestycja zaawansowana w 70 proc. Zobacz zdjęcia z drona

Budowa drogi wodnej Zatoka Gdańska - Zalew Wiślany, docelowo do portu w Elblągu, podzielona jest na trzy etapy. Pierwszym jest budowa kanału przecinającego mierzeję, drugim pogłębienie rzeki Elbląg wraz z budową nowego mostu zwodzonego. To właśnie tym szlakiem pływać mają statki do portu w Elblągu.

Etap drugi dopiero się rozpoczyna. W 2023 r., zgodnie z kontraktem, gotowy ma być most w Nowakowie a rzeka pogłębiona.

Dziś tę płytką i dość wąską rzekę przecina most pontonowy, otwierany w określonych porach. Dlatego obecnie z trasy tej mogą korzystać jedynie jednostki turystyczne, lub zestawy pchacz-barka.

W roku przyszłym gotowy ma być przekop – obecnie trwa budowa śluzy, przez który będą przechodziły statki. Potem zostanie jeszcze budowa torów wodnych łączących przekop z rzeką Elbląg i innymi portami na Zalewie Wiślanym. To bardzo płytki akwen. By żegluga większych jednostek była możliwa, konieczne jest wytyczenie głębokich szlaków. To tzw. trzeci etap inwestycji.