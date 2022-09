Przekop Mierzei Wiślanej i muzyczne wydarzenie. TVP zapowiedziała koncert z okazji otwarcia przekopu Mierzei

Podczas transmisji prowadzonej z bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu Kurski powiedział:

Akurat robię wizję lokalną przed ważnym wydarzeniem dla całego naszego kraju, jakim będzie otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej 17 września. Przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, kontynuujące w jakiś sposób naszą niepodległość, status i pozycję międzynarodową. Chcemy to jako telewizja publiczna uczcić.

Będzie koncert. Właśnie wizytowałem miejsce, gdzie będzie koncert tuż nad rzeką. Gdzie przypłynie jakiś stateczek czy obiekt pływający – nie wiem jeszcze co to będzie. Będziemy mieli tutaj piękny, radosny koncert, nawet połączony z drugim minikoncertem na przekopie.

Na przekopie będzie start przedsięwzięcia, a tu będzie finał.