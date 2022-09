Przekop Mierzei Wiślanej (17.09.2022). Po oficjalnym otwarciu koncerty. Cleo na finał, wcześniej m.in. Otwarta Strefa Rodzinna | FOTO, WIDEO

W Strefie Rodzinnej przygotowane zostały atrakcje dla całych rodzin. Posilić się można było na stoiskach gastronomicznych oraz w food truckach. Koncertowy wieczór rozpoczął się od występu zespołu szantowego Cztery Refy, doskonale znanego braci żeglarskiej. Pod obecną nazwą występuje od 1985 roku. Podczas koncertu na Nowym Świecie zespół rozkołysał m.in. znanymi żeglarskim szlagierami.

Kolejnym wykonawcą na scenie był DJ Brave – muzyk zadebiutował na Polsat SuperHit Festiwal, a rozgłos przyniosła mu odświeżona wersja wielkiego przeboju Stevie Wondera - "I Just Called To Say I Love You". Pod artystycznym pseudonimem kryje się Wojciech Grylewicz, a "Brave" oznacza osobę dzielną oraz odważną.