Przekop mierzei dał impuls do rozwoju małych portów na Zalewie. W piątek, 10.12.2021 podpisano umowę na modernizację portu we Fromborku

- Gospodarka morska to nie tylko Gdańsk i inne wielkie aglomeracje leżące nad Bałtykiem, ale także małe porty, które po modernizacji stworzą lepszą szansę na rozwój lokalnym społecznościom. I taki właśnie jest cel inwestycji we Fromborku - podkreślił wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, który uczestniczył w dzisiejszej uroczystości. - Pieniądze wydane na rozwój takich ośrodków to dobrze ulokowana gotówka. Każda złotówka wydana na gospodarkę morską zwraca się stukrotnie - dodał wiceminister.

Grzegorz Witkowski zaznaczył, że poza mającymi sie wkrótce rozpocząć pracami przy fromborskiej marinie, resort infrastruktury zainicjował podobne inwestycje m.in. Krynicy Morskiej i Nowej Pasłęce, a planuje przeprowadzić je także w Sztutowie, Suchaczu i Tolkmicku.

Nie byłyby one możliwe, co podkreślono w trakcie spotkania we Fromborku, bez budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. To właśnie popularny "przekop" dał impuls do zainicjowania szeregu działań w rejonie Zalewu Wiślanego - i to zarówno na mierzei jak i na południowym nabrzeżu.