Przegląd prasy 23.03.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak imprezuje i wypoczywa Iga Świątek. Tenisistka znajduje czas nie tylko na sport. Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy [16.03] Iga Świątek prywatnie. Na kortach Indian Wells polska tenisistka walczy o sukces w zawodach, które są nazywane nieoficjalnym piątym turniejem wielkoszkolemowym. W USA Świątek idzie jak burza i ma szansę na kolejne zwycięstwo w tej imprezie. Niespełna 22-letnia zawodniczka skupia się oczywiście przede wszystkim na sporcie, ale w swoich mediach społecznościowych potrafi odsłonić choć trochę szczegółów ze swojego życia prywatnego. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Iga Świątek żyje na co dzień.

📢 Produkty antyrakowe. Te składniki zmniejszą ryzyko zachorowania na raka. Dieta przeciwnowotworowa [GALERIA] Odpowiednia profilaktyka i dbałość o zdrowe odżywianie mogą uchronić nas przed zachorowaniem na nowotwór. Najważniejsze są regularne badania i konsultacja z lekarzami, aby być pewnym, że naszemu zdrowiu nic nie zagraża. Są jednak pewne składniki, które mają silniejsze działanie przeciwnowotworowe, niż reszta. Co się do nich zalicza? Sprawdzamy!

📢 Potrącenie na torach w Wejherowie. Są opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM na trasie Rumia - Wejherowo. Jak długo potrwają? Utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. W pobliżu przystanku SKM Wejherowo Nanice doszło do potrącenia osoby postronnej, przez lokomotywę. Z tego powodu na odcinku Wejherowo-Reda ruch pociągów odbywa się po jednym torze, zaś na trasie Rumia - Wejherowo SKM-ki mogą kursować z opóźnieniem do około 15 minut.

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To już 109 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 109 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel.

📢 W powiecie sztumskim zderzyło się pięć aut osobowych. Karambol w Koniecwałdzie, 22.03.2023 r. | Zobacz ZDJĘCIA Pięć samochodów zderzyło się w miejscowości Koniecwałd w środę 22.03., około godziny 13:00. Są zdjęcia z miejsca zdarzenia, do którego doszło na drodze Sztum-Malbork. 📢 48-latek z Tczewa pobił swoją konkubinę, a jej przyjaciela ugodził nożem. Miał 3 promile alkoholu. Trafił w ręce policji. Co mu grozi? Niedawno policjanci z tczewskiej komendy zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który pobił swoją konkubinę, a wezwanego na pomoc przyjaciela zgłaszającej, zaatakował nożem. Podczas zatrzymania kierował ostrze w kierunku funkcjonariusza. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Usłyszał w prokuraturze łącznie trzy zarzuty dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czynnej napaści na policjanta oraz uszkodzenia ciała. Sprawdźcie, co mu grozi.

📢 Odszkodowanie dla Andrzeja Gwiazdy za aresztowanie w latach 80. Sąd Najwyższy przyznał mu 1,3 mln zł Sąd Najwyższy przyznał Andrzejowi Gwieździe 1,3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za aresztowanie w latach 80. Oznacza to, że były działacz opozycji antykomunistycznej otrzyma o 350 tysięcy złotych więcej niż zasądził wojskowy sąd okręgowy. 📢 Mieszkania komunalne w Sopocie z dofinansowaniem 7 milionów złotych Planowana budowa dwóch domów komunalnych przy ulicy Obodrzyców w Sopocie będzie dofinansowana w kwocie 7 milionów złotych. Gmina miasta pozyskała środki finansowe z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. 📢 Tak wyglądały łazienki w czasach PRL-u. Sprawdź, czy kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80. Wróciła moda na wnętrza w stylu PRL W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada sztukę. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Międzynarodowy Dzień Foki obchodzimy 22 marca. Zobacz najlepsze MEMY o tych zwierzętach! Nie ma chyba zwierzęcia, które bardziej kojarzy się z Bałtykiem, niż foka. Dlatego tym bardziej warto uświadamiać, że zwierzęta te potrzebują ochrony! 22 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Foki. Jak te zwierzęta widzą internauci? Co ich bawi? Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY o fokach! 📢 Pieszy potrącony na przejściu w Egiertowie. 72-latek trafił do szpitala. Policjanci zwrócili się z ważnym apelem We wtorkowy wieczór doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych w Egiertowie. Kierowca hyundaia uderzył w prawidłowo przechodzącego 72-latka. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność zarówno do kierowców, jak i pieszych.

📢 Kościerzyna. Kryminalni zatrzymali podejrzanego o kradzież w sklepie. Zginął alkohol i klucz udarowy za sporą sumę Nawet na 5 lat do więzienia może trafić mieszkaniec powiatu kościerskiego podejrzany o kradzież ze sklepu na terenie miasta. Ze sklepu zginął alkohol i klucz udarowy.

📢 Nagrody dla kościerskich urzędników! Ile otrzymali na konta pracownicy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Sprawdzamy Sprawdziliśmy, na jakie premie i nagrody w 2022 roku mogli liczyć pracownicy kościerskich urzędów. Prześwietliliśmy Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Kościerzynie. 📢 "Dar Olsztyna", legendarny jacht, nadal pływa W październiku 1989 roku, jacht „Dar Olsztyna” popłynął w rejs ostatni, do remontu w Świnoujściu. Nieszczelny teakowy pokład ciekł jak sito, załoga przypinała pinezkami folię nad koją, by nie kapało. I tak materace bulgotały wodą, a wachta spędzała czas przy pompach, bo poziom wody w zęzach był krytyczny… 📢 Najlepsze MEMY o rolnikach. Z tego żartują internauci! Grabie, krowy i traktory MEMY o rolnikach. Internauci żartują z wielu grup społecznych, nie ominęło to także rolników. Co ich bawi? Sprawdźcie najlepsze MEMY na temat rolników.

📢 Tak zmienił się Rafał Brzozowski, który w wywiadzie nawiązał do swojego rozstania. Galeria zdjęć Rafał Brzozowski w nowym wywiadzie opowiedział o rozstaniu. Zdobył się na szczere słowa i powiedział, jakiego błędu nie zamierza już popełniać. Sprawdźcie, co wyjawił. 📢 Bracia oskarżeni o podpalenie bezdomnego w Szczecinie wychodzą na wolność! Proces będzie powtórzony Dwaj bracia oskarżeni o śmiertelne podpalenie bezdomnego będą mieli nowy proces. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyroki 25 lat więzienia i wypuścił ich z aresztu. To oznacza, że na nowy proces poczekają na wolności.

📢 „Solidarność” broni Jana Pawła II. „Kolejna odsłona ataku na katolików” Związkowcy bronią pamięci o świętym po reportażu „Franciszkańska 3”, który wyemitowano w telewizji TVN24. W materiale zamieszczono wypowiedzi człowieka, który twierdzi, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i pomagał je ukrywać. Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, nazwał to atakiem na katolików, a także przedstawił stanowisko związku w tej sprawie.

📢 Stare rachunki. Po ilu latach można je wyrzucić? Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. 22.03.2023 Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty. 📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Takie są dodatkowe opłaty w sanatoriach. Ukryte koszty szokują kuracjuszy. Płaci się za telewizor, czajnik, ręczniki. Ile kosztują dodatki? Sanatorium to miejsce, w którym kuracjusz powinien zregenerować swoje siły, i które powinien opuścić wypoczęty i pełen energii. Niestety, w niektórych placówkach taki pobyt kończy się dokładnie odwrotnie. Osoby goszczące w sanatorium są oburzone dodatkowymi opłatami, które muszą uiszczać za niektóre "udogodnienia". Sprawdźcie, jak wygląda cennik dodatkowych opłat w niektórych sanatoriach!

📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 22.03.2023 Sanatoria są doskonałym miejscem, w którym kuracjusze mają szansę odpocząć i szybko wrócić do zdrowia. To tam profesjonalny personel zajmie się ich rekonwalescencją. Można uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez NFZ, jednak czas oczekiwania będzie dość długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. 📢 Próg zwalniający za przejściem dla pieszych. Czy to zgodne z przepisami? Nietypową lokalizację progu zwalniającego można zobaczyć na Suchaninie przy ul. Beethovena 26. Kiedy jedziemy w kierunku Moreny natkniemy się na taką instalację... za przejściem dla pieszych. Czy to na pewno zgodne z przepisami?

📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.

📢 Zobacz czy pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! 22.03.2023 Dorastałeś w czasach PRL-u albo na początku lat 90.? Jeśli tak, to na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Kauflandzie, Lidlu! Te produkty zostały wycofane ze sklepów przez GIS w całej Polsce! [22.03.2023] Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić 5 marca 2023. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Te ryby są najzdrowsze dla człowieka. Dlaczego warto je spożywać? Sprawdź, które ryby mają najwięcej kwasów omega-3 LISTA [22.03.2023] Jedzenie ryb jest zalecane z uwagi na ich dużą wartość odżywczą. Są one źródłem korzystnych dla zdrowia kwasów omega-3, białka, witaminy D, która jest potrzebna do odpowiedniego funkcjonowania organizmu zwłaszcza zimą. Mają również spory wpływ na leczenie chorób układu krążenia. Choć niewiele osób za nimi przepada, powinny gościć na naszych talerzach dość często. Jakie ryby są najzdrowsze dla człowieka? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii. 📢 Kondolencje. Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Jak taktownie złożyć kondolencje? Jak je napisać? - nekrologi, pożegnianie [SMS, DRUK, LIST] Kondolencje, jak je składać? Co powiedzieć rodzinie zmarłego? Zobacz konkretne przykłady. Jak taktownie złożyć kondolencje po śmierci bliskiej osoby.

📢 Oto najpiękniejsze życzenia imieninowe. Jak napisać życzenia na imieniny? Wierszyki, życzenia imieninowe sms, list, 22.03.2023 r. Życzenia imieninowe, któż ich nie składa? Życzenia na imieniny - wykorzystajcie nasze wzory, sprawcie radość ciepłymi życzeniami. Sprawdźcie, kto ma dziś imieniny? Pokażcie, że o niej/nim pamiętacie! Podpowiadamy przykładowe wierszyki, życzenia, rymowanki. Jeśli macie też swoje fajne wzory życzeń imieninowych, podzielcie się nimi w komentarzach.

📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Na takie wydatki musicie się przygotować. Zapłacimy nie tylko za telewizor. Pacjencie, za to płacisz ekstra Pobyt w szpitalu nie należy do przyjemności. Każdy stara się jak najlepiej dbać o swoje zdrowie, jednak zdarza się, że musimy spędzić w szpitalu nieco więcej czasu. Nawet jeżeli pobyt ten jest sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wciąż są rzeczy i usługi, za pacjenci będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Na jakie wydatki musimy się przygotować? Sprawdźcie!

📢 500 plus dla małżeństw. Od kiedy świadczenie dla małżeństw z długim stażem mogłoby obowiązywać? Jest odpowiedź ministerstwa [22.03.2023] 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać świadczenie i kiedy miałoby być wypłacane? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem. Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Zobacz założenia petycji. 📢 Takie grzechy masz na sumieniu? Za nie nie dostaniesz rozgrzeszenia w kościele. Popełniłeś grzech śmiertelny albo ciężki? Sprawdź tę LISTĘ Każdy z nas popełnia grzechy lub grzeszki. Czasem sprawa jest poważna, czasem, po prostu do wybaczenia. Część z nich odpuszczamy sobie sami. Za inne możemy odpokutować po spowiedzi świętej. Dla wierzących i praktykujących największym kłopotem mogą być grzechy ciężkie i śmiertelne. Czyli jakie? Sprawdź, czy nie popełniłeś tych grzechów.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Tanie mieszkania, domy i działki na sprzedaż od wojska! Te nieruchomości możesz kupić w całej Polsce od Agencji Mienia Wojskowego. ZDJĘCIA Najtańsze domy i mieszkania do zakupienia od wojska. Jeżeli szukasz nieruchomości w atrakcyjnej cenie, koniecznie sprawdź ofertę Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko wyprzedaje lub wynajmuje wiele budynków i mieszkań na terenie całego kraju. Cześć z nich nadaje się do użytku od ręki, inne wymagają remontów. Często wojskowe nieruchomości zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach. Jakie domy i mieszkania można kupić lub wynająć od wojska?

📢 Zmiany w prawie spadkowym. Kto nie dostanie spadku? W 2023 wejdzie w życie ważna modyfikacja. Wyłączenie od dziedziczenia 22.03.2023 W 2023 roku planowane są spore zmiany w prawie spadkowym. Niektóre osoby zostaną uznane za niegodne dziedziczenia i nie będą miały szansy przejąć spadku po osobie zmarłej. Wyższe będą też kwoty darowizn i spadków nieobjętych podatkiem. Co jeszcze ulegnie zmianie w zasadach przyznawania spadków? Sprawdź, kogo dotyczyć będzie rewolucja.

📢 Sprawdź HOROSKOP dzienny 22.03.2023. Te znaki zodiaku czekają zmiany, miłość i pieniądze. Co w Twoim życiu wydarzy się na wiosnę 2023? Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć?

📢 Strzały w Aleksandrowie Kujawskim. Uzbrojony 37-latek porwał taksówkę Przed godziną 23 zakończyły się poszukiwania uzbrojonego 37-latka z Aleksandrowa Kujawskiego. W jednym z mieszkań przy ul. Prusa padły strzały. Następnie mężczyzna porwał taksówkę. 📢 Trwa budowa powierzchni składowej i nabrzeża T3 w Baltic Hub Budowa terminalu T3 w Baltic Hub umożliwi powstanie trzeciego nabrzeża głębokowodnego. Inwestycja ma zwiększyć możliwości przeładunkowe nawet o ponad 50 procent. Wartość tego projektu to 470 mln euro, a rozpoczęcie budowy terminala miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku. 📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2023. Czy piątki w Polsce będą wolne? Co dalej z pracą zdalną? Nowelizacja kodeksu pracy 2023 Prezydent Andrzej Duda podpisał najnowszą nowelizację Kodeksu pracy. Zmian ma być naprawdę wiele. Pracownicy powinni dokładnie przyjrzeć się nowym ustaleniom. To prawdziwa rewolucja, a projekt ustawy znajduje się już w Sejmie. Czy będziemy pracować cztery dni? Co dalej z pracą zdalną? Czy będziemy zarabiać mniej? Sprawdzamy, jakie zmiany ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy 2023!

📢 Wieloryb w Bałtyku. Mieszkaniec Gdyni nagrał go 70 km od Zatoki Gdańskiej - WIDEO W Morzu Bałtyckim zaobserwowano wieloryba. Mieszkaniec Gdyni Marcin Grabowski nagrał morskiego ssaka około 70 km na północ od Zatoki Gdańskiej. Zwierzę, prawdopodobnie humbak, kilkukrotnie wynurzyło się z wody, po czym odpłynęło dalej.

📢 NATO pokazuje w Malborku, że w jedności siła. Potwierdzeniem obecność holenderskich F-35. Wkrótce odlecą, ale zastąpi ich inny kontyngent Powoli kończy się misja Holendrów z F-35 w Polsce, stacjonujących w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jeszcze do końca marca będą wzmacniać obronę nieba na wschodniej flance NATO. We wtorek (21 marca) na podmalborskim lotnisku odwiedził ich zastępca szefa sztabu Dowództwa Sojuszniczego Sił Powietrznych NATO. 📢 LOTTO WYNIKI 21.03.2023 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 21.03.2023 na żywo Lotto wyniki 21.03.2023 r.! Czy losowania we wtorek, 21.03.2023 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 21.03.2023 r. Zobacz wyniki LOTTO z 21.03.2023 r.!

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Manewry Passex na Bałtyku. Okręty Marynarki Wojennej RP ćwiczyły z amerykańskim niszczycielem rakietowym Zakończyły się właśnie manewry na Morzu Bałtyckim, w których udział brały jednostki 3. Flotylli Okrętów z Gdyni oraz amerykański niszczyciel rakietowy USS Porter. 📢 W Trójmieście pojawi się alternatywa dla Arki i Lechii? Sopot zaczyna stawiać na piłkę nożną Na kilka dni przed astronomiczną wiosną rozgrywki wznowiły już wszystkie ligi piłkarskie w Polsce. Do gry wrócili także w Sopocie, gdzie PDP Ogniwo tylko zremisowało z rezerwami KTS-K Luzino 2-2. Nie wynik był tu najważniejszy, a nowe rozdanie w trójmiejskiej piłce, bowiem za sprawą Marcina Krakowskiego, Pawła Galuhna i Mariusza Putrycza być może za kilka lat w Sopocie oglądać będziemy piłkę w nieco wyższej, niż siódma, lidze.

📢 Kinga Rusin zdradziła sekret, jak schudła 20 kg. Gwiazda unika 4 produktów. Zobacz, co robi, aby zachować szczupłą sylwetkę Kinga Rusin od wielu lat może pochwalić się nienaganną sylwetką, aż trudno uwierzyć, że gwiazda kiedyś wyglądała inaczej i była znacznie większa. Prezenterka ma 52 lata i oprócz intelektu, urody można jej pozazdrościć figury. Sprawdź, w czym tkwi sekret jej wyglądu. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Wnętrza apartamentu gwiazdy robią wrażenie. Zobaczcie, jak pięknie wyposażyła mieszkanie Julia Wieniawa aktywnie działa w sieci. Na Instagramie nie tylko promuje zawodowe projekty, ale także pokazuje swoje "cztery kąty", Wnętrza robią wrażenie. Zobaczcie, jak mieszka Julia Wieniawa. 📢 To tutaj wojska rosyjskie stacjonowały do 1992 r. Sprawdziliśmy, jak po latach wygląda Borne Sulinowo | ZDJĘCIA Historia tego miejsca to gotowy scenariusz na film sensacyjno - historyczno, a być może także szpiegowski! W 1945 roku obecne Borne Sulinowo opuściły wojska niemieckie i zajęła je Armia Czerwona. Formalnie teren ten wyłączono z obszarów Polski i w ewidencji gruntów funkcjonował jako "obszar leśny". Było to miejsce oderwane od struktury terytorialnej naszego kraju. Niedaleko znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej.

📢 Mężczyzna poszukiwany w związku z kradzieżą w Gdyni. Policjanci zdecydowali się ujawnić jego wizerunek Policjanci z Gdyni pracują nad sprawą kradzieży, do której doszło w Galerii Klif przy al. Zwycięstwa w Orłowie. Na podstawie analizy nagrań kamer monitoringu udało się uzyskać wizerunek domniemanego sprawcy. Mężczyzna ten jest poszukiwany. 📢 "Bombowy" żart 50-letniego mieszkańca Gdańska zakończył się zatrzymaniem. Teraz grozi mu więzienie 50-latek z Gdańska trafił w ręce policji po tym, jak w niedzielę zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że w jednej z instytucji podłożony jest ładunek wybuchowy. Żart nie rozbawił bez wątpienia służb. Już następnego dnia mężczyzna był w rękach mundurowych. Doprowadzony do prokuratury usłyszał już zarzuty, a teraz... grozi mu więzienie.

📢 Pani Iza z Sopotu nie mogła odjechać, bo na kole jej samochodu... zasnął nietoperz W miastach coraz częściej dochodzi do zaskakujących spotkań z dzikimi zwierzętami. Zwłaszcza w Trójmieście, otoczonym lasami, widok lisów, dzików, a nawet saren na ulicach przestaje już kogokolwiek dziwić. Jednak sytuacja, która spotkała w niedzielę 19 marca panią Izę na jednej z sopockich ulic, jest dość niezwykła.

📢 Nowa mieszkanka gdańskiego zoo! Na świat przyszła wielbłądzica dwugarbna. Zobaczcie zdjęcia małej baktrianki Kolejne narodziny w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym! W miniony weekend na świecie pojawiła się samiczka wielbłąda dwugarbnego. Mama i córeczka czują się dobrze. 📢 Groźny pożar domu wielorodzinnego w Tczewie. Z budynku ewakuowano sześć osób, wśród nich troje dzieci. 21.03.2023 r. Do bardzo groźnego pożaru doszło w jednym z budynków wielorodzinnych w Tczewie na ul. Nad Wisłą we wtorek 21 marca. Na miejscu pojawiło się kilka zastępów straży. Konieczna była ewakuacja sześciu osób. 📢 Dworzec PKP we Władysławowie w nowej odsłonie. Wyremontowany dworzec pięknie komponuje się z odświeżonym Domem Rybaka Dworzec PKP we Władysławowie został już otwarty i oddany do użytku podróżnych! Ku uciesze mieszkańców, którzy nie mogą powstydzić się nowej wizytówki miasta, dworzec we Władysławowie robi imponujące wrażenie i świetnie komponuje się z wyremontowanym Domem Rybaka oraz okolicami. Ponad 14-milionowa inwestycja łączy klasykę i nowoczesność. Nowy dworzec we Władysławowie ma być ułatwieniem i komfortem w podróży dla licznie odwiedzających te strony Pomorza turystów.

📢 Zapadła się droga na ul. Migowskiej w Gdańsku! Jezdnia była objazdem dla Jaśkowej Doliny. Na miejsce jadą inspektorzy! ZDJĘCIA Jezdnia na ul. Migowskiej uległa zapadnięciu. Droga, która miała służyć jako objazd dla Jaśkowej Doliny, jest poważnie uszkodzona. W związku z tym wkrótce zmiany w ruchu mają zostać wycofane. Czy na Jaśkową Dolinę powróci ruch dwukierunkowy?

📢 Gdynia pół wieku temu z lotu ptaka! Zobaczcie, ile się zmieniło! Rozpoznajecie te miejsca? Kamienna Góra, Śródmieście, Orłowo! Pół wieku temu, w latach siedemdziesiątych, Gdynia prezentowała się inaczej, niż dziś. Zobaczcie, jak sporo się w niej zmieniło przez ostatnie pięćdziesiąt lat. 📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2023. Rekordowe sumy dla polskich emerytów. Ile otrzymasz Sprawdź wyliczenia dla swojej emerytury W marcu 2023 minimalna emerytura ma wynieść 1588,44 zł. To wzrost świadczeń emerytalnych o ok. 250 zł. Jakie będą podwyżki emerytur w 2023 roku? Wiemy, jak duża będzie waloryzacja emerytur i od kiedy emeryci dostaną wypłaty. Są też informacje o przyznaniu 13. i 14. emerytury w 2023 roku. Jakie roczniki obejmie nowa ustawa emerytalna?

📢 Tych parówek nie powinieneś kupować ani jeść. Sprawdź ich skład. Nie dawaj tych parówek dzieciom. Wyrzuć je ze swojej lodówki 21.03.2023 Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Takie wiadomości i SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści! Nie daj się nabrać! Nie klikaj w te linki [LISTA] Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Jak szybko zasnąć? Najlepsze sposoby na zasypianie. TOP 10 metod na dobry sen. Skuteczne sposoby na bezsenność W XXI wieku coraz więcej osób cierpi na bezsenność. Może na to wpływać wiele czynników, między innymi długi czas spędzony przed ekranem. Całe szczęście istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc wam w szybkim zasypianiu. Sprawdźcie, czy któryś z nich zadziała w waszym przypadku! 📢 Za nami Jajcarnia w Sobowidzu! Motocykliści już rozpoczęli sezon. Zobaczcie zdjęcia To już XXII Jajcarnia w Sobowidzu w gminie Trąbki Wielkie. Podczas tego wydarzenia motocykliści rokrocznie rozpoczynają sezon motocyklowy. Jest msza święta, święcenie motocykli i wspólnie rozmowy. Jajcarnia co roku przyciąga całą rzeszę motocyklistów. Tak było i tym razem. 📢 Śmiertelny wypadek w Sąborzu na drodze krajowej nr 6. Zginęła kobieta Do tragicznego wypadku doszło około godz. 13 w miejscowości Sąborze (gm. Damnica), na drodze krajowej nr 6. Auto osobowe zderzyło się czołowo z samochodem dostawczym. Śmierć na miejscu poniosła kierująca osobówką.

📢 Wypadek na drodze powiatowej łączącej Warszkowo z Piaśnicą (pow. wejherowski). Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Kierowca samochodu dostawczego zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo na dw218 w powiecie wejherowskim. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Nad sprawą pracuje policja. Do zdarzenia doszło 20 marca 2023 roku około godz. 9:00 na drodze powiatowej łączącej Warszkowo z Piaśnicą. 📢 Ukradła whisky z gdańskiego marketu na Przymorzu. Szarpała się z ochroniarzem. Uciekła, ale porzuciła torebkę z dowodem osobistym 20-latka ukradła whisky z jednego z gdańskich supermarketów na Przymorzu. Mieszkanka Gdańska opuściła sklep z kradzionym alkoholem. Sprawczynię próbował zatrzymać ochroniarz, lecz bezskutecznie. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat więzienia.

📢 XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego. Znamy wykonawców, którzy zagrają i zaśpiewają podczas święta miasta w 2023 r. Święto Pruszcza Gdańskiego w tym roku odbędzie się w dniach 17 i 18 czerwca. Sprawdź, kto zagra i zaśpiewa podczas XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego.

📢 Top 10 atrakcji na Kaszubach. Te miejsca odwiedzisz za darmo. Chcesz spędzić ciekawie czas? Ruszaj na Kaszuby Kaszuby to rejon, który przyciąga turystów przez cały rok. Nie brakuje miejsc, które są atrakcyjne, niezależnie od pory roku. Niektóre z nich można odwiedzić zupełnie za darmo. Sprawdźcie top 10 darmowych atrakcji na Kaszubach. 📢 Pożar dwóch domków letniskowych w Chwaszczynie. Całkowicie spłonął jeden z nich | ZDJĘCIA W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do poważnego pożaru bliźniaczych domków letniskowych w Chwaszczynie. Pomimo szybkiej akcji strażaków jeden z budynków całkowicie spłonął. Drugi nie jest w wiele lepszym stanie. Są zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 To się z nami dzieje, gdy pijemy yerba mate. Jak przygotowywać ten napój? Kto powinien spożywać, a kto unikać yerba mate? [20.03.2023 r.] Zalety picia yerba mate? Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. I nie chodzi tu tylko o energię, której yerba dodaje głównie dzięki dużej zawartości kofeiny. Yerba mate to napój pochodzący z Ameryki Południowej, a jego picie już od dawna jest powszechne w krajach takich jak Argentyna, Paragwaj, Urugwaj i Brazylia. Od kilku lat stał się niezwykle popularny także w Polsce. Jakie korzyści daje regularne picie yerba mate? Jak przygotowywać ten napój? Na co warto zwrócić uwagę? Kto powinien regularne pić yerba mate, a kto nie powinien pić jej wcale?

📢 Tu znajdziesz wszystko o Karcie Seniora 2023. Jak ją wyrobić? Komu się należy? Ile kosztuje? Najważniejsze informacje Ogólnopolska Karta Seniora jest przeznaczona dla osób powyżej 60. roku życia. Dzięki niej można otrzymać rabaty w różnych punktach usługowych na terenie całego kraju. Osoby, które ją posiadają, zakupią w niższej cenie różne produkty, dzięki którym zadbają m.in. o zdrowie, a także samopoczucie. Sprawdź, jakie ulgi daje Karta Seniora. 📢 Ogromne zmiany organizacji ruchu w całym Gdańsku. Czy utrudnienia wywołały paraliż? ZDJĘCIA 20 marca 2023 roku rozpoczęły się prace na "Trasie Sucharskiego" w Gdańsku, gdzie zawężono drogę do jednego pasa. Od godzin porannych zmiany dają się we znaki. Kierowcy stali w korkach, a ich czas dojazdu do pracy znacznie się wydłużył. Utrudnienia na odcinku od węzła Michałki do węzła Gdańsk Port w kierunku drogi S7 potrwają przez 7 dni.

📢 Wysoka wygrana w losowaniu Mini Lotto padła w Pruszczu Gdańskim! Na konto gracza wpłynie pokaźna suma pieniędzy! Szczęśliwym okazało się sobotnie losowanie w grze Totalizatora Sportowego "Mini Lotto", dla jednej z osób, które swój kupon obstawiły na terenie Pruszcza Gdańskiego. Kwota wygranej robi wrażenie! 📢 Oto jakich mebli z PRL szukają kolekcjonerzy. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy masz je w domu! Zobacz oferty na OLX 20.03.2023 [ZDJĘCIA] Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! LISTA [20.03.2023 r.] Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Najlepsze seriale z PRL-u. To były prawdziwe hity. Kultowe seriale PRL. Nie tylko Czterej Pancerni. Pamiętasz te filmy? Pierwszy polski serial powstał w 1965 roku. Od tamtej pory w naszym kraju powstało wiele kultowych produkcji, które uwielbiamy i oglądamy do dziś. Ze szczególnym sentymentem wspominamy seriale z lat 70. i 80. To były prawdziwe telewizyjne hity, które oglądała cała Polska. Pamiętacie je wszystkie?

📢 MEMY na Dzień Matematyki 2023. Zobacz najlepsze memy: matematyka, majza, matma. Internauci bezlitośnie wyśmiewają królową nauk 12.03.2023 Dzień Matematyki w Polsce obchodzony jest 12 marca każdego roku. Internauci i tym razem nie zawiedli i przygotowali porcję zabawnych memów. Zobacz te najśmieszniejsze! A wy? Złożyliście już hołd Wielkiej Matmie? 📢 Najnowsze zdjęcia z budowy drogi ekspresowej S6 na Drętowie w Lęborku. Droga ma kosztować prawie 720 milionów złotych Z tygodnia na tydzień obserwujemy postęp prac na terenie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Bożepole Wielkie - Leśnice. Tym razem zajrzeliśmy z dronem na Drętowo w Lęborku. Pierwsze pojazdy pojadą nową trasą w 2025 r.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Mieszkańcy pozwą prezydent Gdańska? „Nie ma ani Parku Kulturowego, ani debaty na kulturze opartej”. Szykuje się walka o odszkodowanie O Śródmieściu bez jego najważniejszego mieszkańca. Tak gdańszczanie podsumowują wszystkie spotkania dotyczące Parku Kulturowego, na które zapraszali Aleksandrę Dulkiewicz, a na których prezydent Gdańska nie spotkali. Mieszkańcy mówią wprost, szykują się na walkę o odszkodowanie. Ich zdaniem miasto nie panuje nad bezpieczeństwem, a zrzucanie odpowiedzialności na innych nazywają kompromitacją. 📢 Takie okolicznościowe monety wydał NBP. Zobacz, na jakie okazje Narodowy Bank Polski emitował pieniądze. Masz którąś z tych monet u siebie? Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ważnych historycznych wydarzeń, postaci oraz kultury, nauki i tradycji Polski. Monety kolekcjonerskie są wykonane z najwyższej jakości złota i srebra, a często uatrakcyjniane są poprzez dodanie elementów z innych materiałów, takich jak bursztyn, krzemień pasiasty czy szkło, lub przy użyciu technik dodatkowych, jak tampondruk, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe. Każda moneta jest pakowana w kapsułkę i umieszczana w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat. Jest to doskonała okazja dla kolekcjonerów do poszerzenia swojej kolekcji oraz dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski do upamiętnienia ważnych wydarzeń i postaci. W Polsce za emisję monet odpowiada Narodowy Bank Polski, który od 1995 roku regularnie co roku wydaje kilka nowych monet nawiązujących do historii współczesnej lub do postaci czy wydarzeń historycznych.

📢 Tyle kosztuje przyczepa kempingowa. Dla kogo domki na kółkach? Na co zwrócić uwagę? Zobacz ceny przyczep kempingowych Przyczepa kempingowa to świetny pomysł na rodzinny lub przyjacielski wypad za miasto. Szybka decyzja i ruszacie ku przygodzie, bez sprawdzania wolnych miejsc, rezerwowania pokoi z miesięcznym wyprzedzeniem. Ile dziś kosztuje przyczepa kempingowa i czy warto wybrać używany sprzęt? Sprawdźcie aktualne oferty. 📢 Kąty Rybackie - zachęcają plażą, wyjątkowym rezerwatem i... sklepami rybnymi. Co warto zobaczyć poza sezonem? ZDJĘCIA Kąty Rybackie to dawna osada rybacka położona przy drodze 501 pomiędzy Sztutowem a Krynicą morską na Mierzei Wiślanej w gminie Sztutowo. Miejscowość z typowej wsi związanej z morzem i rybołówstwem, powoli przekształca się w miejscowość turystyczno-wypoczynkową z dobrą bazą noclegowo - gastronomiczną. Co warto zobaczyć tutaj poza sezonem?

📢 Najlepsze memy o Trójmieście i prezydentach miast! Zobaczcie, jak internet kręci bekę z Gdańska, Gdyni i Sopotu. [ZDJĘCIA] Najlepsze memy o Trójmieście. Zabawne obrazki o Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Z czego śmiejemy się w Trójmieście? Często z Szybkiej Kolei Miejskiej, tłumów turystów, plażowych "Januszy" z parawanami, zimnej wody w Bałtyku, imprezowiczów w Sopocie, kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk czy prezydentów miast. Przejdźcie do kolejnych zdjęć, aby zobaczyć trójmiejskie memy! 📢 Gdańsk. Bloki i falowce w dzielnicy Przymorze mają już 50 lat. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak powstawały! Falowce i blokowiska gdańskiej dzielnicy Przymorze do dziś robią ogromne wrażenie. Osiedla tutaj zlokalizowane w założeniu miały być "gdańskim Żoliborzem". To miała być nowoczesna dzielnica z usługami oraz dużą ilością zieleni. Jak wyglądają dziś wie niemal każdy. Nie każdy jednak widział, jak powstawały. Zebraliśmy archiwalne zdjęcia, które prezentują proces budowy bloków i falowców na Przymorzu. Część zlokalizowanych tu bloków ma obecnie ponad 50 lat!

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach! 📢 Takie są zarobki w straży pożarnej. Ile zarabiają strażacy w 2023 roku? Stawki, dodatki, premie, emerytura. LISTA [18.03.2023] Zarobki strażaków w 2023 r. uległy zmianie. Na ich pensje składa się nie tylko kwota podstawowego uposażenia, ale także premie, dodatki i dodatkowe honoraria, wypłacane, chociażby za staż pracy. Wśród wszystkich zawodów, to właśnie strażak cieszy się w Polsce największym poważaniem. Ile zarabia się w PSP i OSP w Polsce w 2023 r.?

📢 Tyle zarabiają żołnierze. Lista płac na poszczególnych stopniach. Takie są zarobki w wojsku w 2023 roku! [18.03.2023] Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 To najlepsze MEMY o wiośnie. Kiedy w końcu przyjdzie? Internauci nie mogą się jej doczekać! Zobacz najlepsze MEMY o wiośnie. Początek kalendarzowej wiosny już niedługo - 21 marca. Widać, że internauci nie mogą się jej doczekać i z tego powodu stworzyli wiele zabawnych memów na temat tej pory roku. Zajrzyjcie do naszej galerii!

📢 Dramatyczne sceny w Gdańsku! 16-latka dostała ataku epilepsji. Na pomoc ruszyli policjanci Do 16-latki, która dostała ataku epilepsji w jednym z gdańskich centrów handlowych, natychmiast podbiegli dwaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji, pełniący służbę na tym terenie. Dzięki szybkiej akcji, skutecznie udało się udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej aż do przyjazdu karetki pogotowia. 📢 MEMY na Dzień Wagarowicza. Rozbawią was do łez! Zobacz najlepsze MEMY na 21 marca Najlepsze MEMY o Dniu Wagarowicza. 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia wielu uczniów obchodzi także Dzień Wagarowicza. Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY, które stworzyli internauci z okazji tego nieformalnego święta. 📢 Licytacje komornicze samochodów na Pomorzu. Tanie auta w Gdańsku. Ile kosztują? Jakie marki? Sprawdź Inflacja cały czas wzrasta, przez co władze różnych miast usuwają linie autobusowe. Takie działania powodują, że niektórzy mieszkańcy mają problem z dostaniem się do pracy. Alternatywą dla komunikacji miejskiej jest własne auto. W związku z tym przygotowaliśmy listę licytacji komorniczych samochodów w województwie pomorskim. Ponad 20 ofert. Ceny już od niespełna 1,5 tys. zł. Kliknij w "galerię" i sprawdź najlepsze okazje na Pomorzu.

📢 Opuszczony pałacyk na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie - dziś mocno zrujnowany, a dawniej piękny | ZDJĘCIA To wyjątkowy budynek, który z pewnością mógłby być wizytówką Kościerzyny. Mowa o pałacyku, który znajduje się na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie. To miejsce dawniej należało do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Dzięki archiwalnym zdjęciom z tamtego czasu można zobaczyć, jak wygląda wnętrze tego budynku. Trzeba dodać, że od lat wygląda podobnie. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

📢 MEMY na Dzień Sołtysa 2023. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Sołtysa. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [12.03.2023] Dzień Sołtysa w Polsce obchodzony jest 11 marca każdego roku. Internauci i tym razem nie zawiedli i przygotowali porcję zabawnych memów. Zobacz te najśmieszniejsze! A wy? Złożyliście już życzenia swojemu sołtysowi?

📢 "To nie miasto, to już mafia". Mieszkańcy Gdańska dosadnie o tym, co dzieje się pod ich oknami. Kto tak naprawdę rządzi miastem? Gdzie kończy się nocna zabawa, a rozpoczyna troska o bezpieczeństwo? Mieszkańcy Głównego Miasta w Gdańsku, którzy postanowili walczyć o swój spokój, zmagać się muszą z wieloma problemami. Kłopoty z monitoringiem, służby miejskie, które nie reagują lub robią to z opóźnieniem, a w końcu telefony z pogróżkami i próby zastraszania. To wszystko w pobliżu Fontanny Neptuna, ikony Gdańska, który choć symbolicznie, to chyba już jako jedyny stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców. 📢 Kto zdobędzie tytuły Osobowość Roku Polski 2022? Wielki, ogólnopolski finał plebiscytu rozpoczęty Od początku stycznia mieszkańcy każdego powiatu w Polsce głosowali w wielkim plebiscycie wybierając laureatów tytułu Osobowość Roku 2022 najpierw w miastach i powiatach, a następnie w skali województw. Zwycięzcy z każdego regionu awansowali do wielkiego, ogólnopolskiego finału, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Polski 2022. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Głosowanie rozpoczęte - możesz jeszcze przesłać swoje zdjęcie. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

📢 Egzamin ósmoklasisty 2020 polski. ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE. Test 8-klasisty z języka polskiego 16.06.2020. Klucz odpowiedzi, teksty, tematy EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 Z JĘZYKA POLSKIEGO 16.06.2020 r. - ARKUSZ I KLUCZ ODPOWIEDZI. Na teście z języka polskiego pojawiły się "Quo vadis" Sienkiewicza i "Artysta" Mrożka. Do napisania uczniowie mieli przemówienie lub opowiadanie twórcze, a nie tradycyjną rozprawkę. Uczniowie we wtorek pisali test z języka polskiego, w środę zmierzą się z matematyką, a w czwartek - z językiem obcym. W tym artykule znajdziecie arkusz i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020 z języka polskiego oraz relacje i opinie uczniów.

