Przegląd prasy 21.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 21.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Policja z Gdańska poszukuje 15-letniej Dominiki W środę (20.09.2023 r.) zaginęła 15-letnia Dominika Tychonowska z Gdańska. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi o godzinie 13:30. Policja prowadzi poszukiwania nastolatki.

📢 Obrotowy most w Nowakowie. Ważna inwestycja dla przekopu Mierzei Most w Nowakowie na rzece Elbląg to jeden z najważniejszych punktów budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, przez przekop mierzei. Bez mostu w Nowakowie swobodna żegluga do Elbląga byłaby mrzonką. 📢 Ewa Kasprzyk o swojej roli w "Chłopach". Ten film zmienia życia. Rozmowa z Ewą Kasprzyk - filmową Dominikową Ewa Kasprzyk to aktorka legenda. Jej rola w "Chłopach" jest jednak przełomowa. Jak sama mówi, nigdy nie jest za późno na zmiany. Z aktorką rozmawiamy o doświadczeniu gry w ekranizacji Reymonta, o fenomenalnym odbiorze w Toronto i w Gdyni oraz o tym, dlaczego "Chłopi" dosłownie zmieniają życia!

Prasówka 21.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

📢 Strażacy, którzy tragicznie zginęli w Żukowie odznaczeni pośmiertnie Krzyżem Świętego Floriana i Krzyżem Rycerskim Podczas uroczystości pogrzebowych druha Łukasza i druhny Karoliny, tragicznie zmarli młodzi strażacy z OSP Żukowo zostali pośmiertnie odznaczeni medalami za męstwo i ofiarność w ratowaniu życia. - Byli wierni maksymie maksymie "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek" - mówił podczas uroczystości pogrzebowych Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. 📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver.

📢 Griffin pomknie 200 km na godz. z Intercity a Vectron powiększy „stajnię” Cargounitu. Dwie lokomotywy bohaterkami drugiego dnia TRAKO To był dzień pierwszego polskiego elektrowozu dla prędkości 200 km na godz. i kolejnej lokomotywy Vectron dla firmy Cargounit. Griffin z nowosądeckiego Newagu został zaprezentowany przez producenta i PKP Intercity, jej przyszłego użytkownika. Z kolei kluczyki do lokomotywy Siemensa powędrowały do wrocławskiej firmy, która zarabia na dzierżawieniu taboru mniejszym przewoźnikom. Cargounit został 3 lata temu wykupiony przez fundusz inwestycyjny inicjatywy Trójmorza. Lokomotywa została zaprezentowana w malowaniu nawiązującym do tej idei integracji regionalnej. 📢 Zderzenie dwóch samochodów miejscowości Rybina. Na miejscu cztery zastępy PSP Na drodze wojewódzkiej nr 502 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Rynina(powiat nowodwroski). W akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

📢 Prokuratura prowadziła łącznie pięć postępowań w sprawie Piotra G. z Czernik podejrzanego o zabójstwo noworodków ZDJĘCIA Aż pięciokrotnie w prokuraturze toczyły się postępowania w sprawie Piotra G. z Czernik, który obecnie jest podejrzany o zabójstwo noworodków i związek kazirodczy ze swoją córką. Śledczy wówczas nie znaleźli dowodów, które uzasadniałyby podejrzenie popełnienia przestępstwa. 📢 Nowa atrakcja za ponad 7 milionów złotych w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni. Otwarto w nim budynek Centrum Promocji Drewna Wykonany został wyłącznie z opalanego, czarnego drewna, a przy okazji jego budowy nie użyto nawet jednego gwoździa. W Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni otwarto dziś, w środę 20 września, nowoczesny budynek Centrum Promocji Drewna Nadleśnictwa Gdańsk. Obiekt służył będzie teraz do celów edukacyjnych. 📢 17 zaskakujących ciekawostek o Bieszczadach. Co mają wspólnego z westernami? Która jaskinia jest najgłębsza? Te fakty was zadziwią Jak się powinno mówić: Bieszczad czy Bieszczadów? Gdzie zniknęli bieszczadzcy górale? Co leży na dnie Jeziora Solińskiego? Która jaskinia Bieszczad jest najkrótsza? Gdzie widać gołym okiem aż 7 tys. gwiazd? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszej galerii 17 niesamowitych ciekawostek o Bieszczadach. Te zaskakujące fakty na pewno sprawią, że nabierzecie ochoty na wycieczkę po tym pięknym i fascynującym paśmie górskim.

📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Brzostek Top Team ma nową salę - Dariusza Michalczewskiego. Trenować będą tu m.in. dzieci ze spektrum autyzmu Nowe pomieszczenie, możliwości i bardzo znajoma twarz. Otworzono salę Dariusza Michalczewskiego w starym budynku stoczni przy ulicy Elektryków 1. Należy ona do klubu bokserskiego Brzostek Top Team, a jej nazwa nie wzięła się znikąd. W wydarzeniu uczestniczył sam mistrz świata, który przekazał swoje mistrzowskie rękawice, a jego fundacja dała 60 tysięcy złotych na rozwój stowarzyszenia Macieja Brzostka. W tle tego całego przedsięwzięcia jest jednak jeden cel, szczególny i wzniosły.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Glapiński: Przestrzeń do dalszych obniżek stóp znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać – Po dostosowaniu stóp proc. we wrześniu przestrzeń do ich dalszych obniżek znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi – poinformował PAP Biznes prezes NBP Adam Glapiński. – NBP nie zmienia ani realizowanej strategii celu inflacyjnego, ani samego poziomu celu. Jesteśmy zdeterminowani, aby obniżyć inflację do celu w średnim okresie – dodał.

📢 Wspólna droga Czarnych Słupsk i Energi. Firma energetyczna sponsorem strategicznym koszykarskiego klubu Odbudowywana w pięciu-sześciu latach w Słupsku koszykówka przekonała do siebie sponsora, z którym w XXI wieku sięgała po medale mistrzostw Polski. W środę, 20 września 2023 roku Grupa Sierleccy Czarni Słupsk obwieścili w wieżowcu Olivia Star w Gdańsku, że mecenat nad klubem w formie sponsora strategicznego objęła Energa z Grupy Orlen.

📢 Policja zapobiegła starciu pseudokibiców w Gdańsku. To miała być konfrontacja pomiędzy grupami z Wejherowa i Kolbud Dwie grupy pseudokibiców przygotowały się do konfrontacji w sobotę, 16 września. Do zdarzenia miało dojść w trakcie meczu pomiędzy klubami Jaguar Gdańsk oraz AS Kolbudy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zapobiegli starciu dwóch zwaśnionych grup z Wejherowa i Kolbud.

📢 Horror Story - czas na groteskę i dobrą czarną komedię w Polsce! Niezwykły debiut na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Drugiego dnia 48.FPFF ostatnim pokazem prasowym był "Horror Story", czyli produkcja tajemnicza, o której przed samą projekcją niewiele było wiadomo. To debiut Adriana Apanela, który powstał wskutek sukcesu krótkiego metrażu tej samej historii - "Stancja".

📢 Targi kolejowe już po raz 15. w Gdańsku. TRAKO gromadzą ekspertów z branży kolejowej z całego świata. Jaka przyszłość czeka kolej? edycja targów TRAKO rozpoczęła się wczoraj w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. W debacie otwarcia dyskutowano o roli kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa kontynentu w obliczu wojny u granic UE. TRAKO to blisko 600 wystawców. Aż 51 z nich pokazuje bardzo zróżnicowany tabor kolejowy, od tramwajów, przez maszyny torowe, po wagony i lokomotywy - na ekspozycji zewnętrznej. Targi znane są z tych robiących wrażenie prezentacji. 📢 Wpadka 24-letniej oszustki z powiatu puckiego. Ścigali ją w Niemczech, wpadła w Gdyni. Naciągaczka zarabiała na internetowych aukcjach Krótka, choć spektakularna, kariera 24-letniej mieszkanki powiatu puckiego. Wystawiono za nią aż 19 listów gończych i 2 europejskie nakazy aresztowania. Przez lata ukrywała się policji, m.in. w Niemczech. Wpadła na przystanku autobusowym w Gdyni. Kara za oszustwo będzie surowa, bo w więzieniu może spędzić kilka lat.

📢 Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Kontrakt do lipca 2026. Cel? Awans do mistrzostw Europy w Niemczech Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 został nowym trenerem seniorskiej drużyny narodowej. Były trener m.in. Cracovii, czy Jagiellonii Białystok oficjalnie został trenerem polskiej kadry. Kontrakt obowiązywać ma do 30 czerwca 2026 roku. Cel? Awans na mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech.

📢 Ruszyły 15. jubileuszowe targi TRAKO. Branża kolejowa z całej Europy zgromadziła się w Gdańsku Jubileuszowa, 15. edycja targów TRAKO rozpoczęła się w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. W debacie otwarcia targów dyskutowano o roli kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa kontynentu w obliczu wojny u granic UE. W galerii prezentujemy m. in. tabor wystawiony na torach ekspozycyjnych. 📢 "Chłopi" - pokaz filmu podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Spotkanie z twórcami "Chłopi" to prawdziwe filmowe dzieło sztuki. I to dosłownie! Zostało stworzone metodą animacji malarskiej, a więc każdy kadr filmu może zostać wycięty i oprawiony jako obraz. To po "Twoim Vincencie" drugie takie przedsięwzięcie duetu DK Welchman (Dorota Kobiela) oraz Hugh Welchmana.

📢 Czy obraz Matki Boskiej z historycznej Bramy Stoczni nr 2 został zerwany? Krzysztof Dośla: w Gdańsku jest to możliwe 19 września 2023 roku mieszkańcy czy turyści mogli zobaczyć puste miejsce przy historycznej bramie Stoczni Gdańskiej nr 2. Tam powinien wisieć obraz Matki Boskiej. Trójmiejski bloger Janusz Ch. sugeruje, że obraz został zerwany, a dzięki naszej interwencji, policja sprawdza okoliczności tego zdarzenia. 📢 Tysiąc złotych mandatu za kolizję na ulicy Wróblewskiego w Ustce We wtorek w południe na ulicy Wróblewskiego w Ustce doszło do kolizji. Samochód, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych, został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Policja wystawiła sprawcy mandat w wysokości tysiąca złotych. 📢 Awantura w hostelu: Gruzin zaatakował nożem Mołdawianina Do 5 lat więzienia grozi 28-letniemu obywatelowi Gruzji, który w hostelu na Kokoszkach znieważył 21-letnią obywatelkę Mołdawii i zaatakował nożem 22-letniego Mołdawianina, który stanął w jej obronie. Podejrzany usłyszał zarzuty znieważenia oraz uszkodzenia ciała.

📢 Akcja "Mój Bałtyk" - wysoka frekwencja podczas sprzątania plaży na gdańskich Stogach. W poniedziałek 18 września 2023 roku na plaży na gdańskich Stogach odbyła się kolejna akcja w ramach projektu "Mój Bałtyk" organizowanego przez "Dziennik Bałtycki" wraz z partnerami. Udział w niej wzięły szkoły, przedszkola oraz Klub Seniora Ostoja. Wszystko odbyło się w doskonałych warunkach, przy sprzyjającej pogodzie, co tylko dodatkowo podkreśliło atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia. 📢 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa Zapadła decyzja odnośnie do śledztwa w sprawie zabójstwa noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa. Jak się okazuje przejęła je Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. To nie kościerska prokuratura będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności tragedii. 📢 Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Sprawdź, jak się urządzają gwiazdy TVP Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już lada chwila zamieszkają razem. Prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Gwiazda „M jak miłość” przenosi się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają nowe wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska z mężem i córkami. Jak wygląda luksusowa willa tancerki? Zobacz elegancki dom Agnieszki Kaczorowskiej Agnieszka Kaczorowska-Pela to popularna tancerka, aktorka i choreografka. Celebrytka zaczęła być rozpoznawalna, gdy wcieliła się w rolę Bożenki w popularnym serialu „Klan". Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Agnieszki Kaczorowskiej z tarasem i ogrodem. Sprawdź, jak się urządziła tancerka, która była trenerką i zwyciężczynią jednej z edycji telewizyjnego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

📢 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polskie kino dobiera się do dawnych tajemnic Jan Holoubek poszukuje swego miejsca w kinie. I podobnie, jak było z jego reżyserskim debiutem „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, teraz w „Doppelgänger. Sobowtór”, reżyser opowiada o zdarzeniu, które, jak twierdzi, miało miejsce w rzeczywistości.

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Są nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Część żywności została wycofana z najpopularniejszych supermarketów. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Ostatnie pożegnanie żukowskich strażaków, którzy zginęli tragicznie spiesząc na ratunek Pogrzeb druhny Karoliny i druha Łukasza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie odbędzie się w środę, 20 września. Msza święta odprawiona zostanie o godz. 11 w kościele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, przy ul. Siostry Faustyny. Po niej kondukt żałobny uda się ulicami Żukowa w stronę cmentarza. Jak zapowiada Urząd Gminy w Żukowie, należy się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu, m.in. zamknięte będą niektóre parkingi. 📢 Uroczysta gala otwarcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Filmem otwarcia był "Sobowtór" Pierwszy dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zakończył się uroczystą galą otwarcia, na której w Teatrze Muzycznym w Gdyni zebrali się twórcy, sponsorzy, przedstawiciele mediów oraz goście festiwalu. Po części oficjalnej wszyscy obejrzeli najnowszy film Jana Holubka - "Sobowtór".

📢 Ruszają targi kolejowe TRAKO. Pierwszy polski elektrowóz na 200 km/godz. i wodorowa lokomotywa dla Orlenu. W piątek dzień otwarty Jubileuszowa, 15. edycja targów TRAKO rozpoczyna się 19 września w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. Ekspozycji blisko 600 wystawców towarzyszą konferencje, seminaria i debaty a nawet… pokaz mody. W dniu otwartym polscy przewoźnicy zaprezentują umundurowanie kolejarskie.

📢 Prokuratura prowadziła inne postępowania wobec Piotra G. oskarżonego o zabójstwa noworodków i dwa akty kazirodztwa w Czernikach W ostatnich latach prokuratura prowadziła inne postępowania wobec Piotra G. oskarżonego o zabójstwa noworodków i dwa akty kazirodztwa. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że dotyczyły one znęcania się nad członkami rodziny oraz podejrzenia czynu kazirodczego. 📢 Dwaj mężczyźni ścigani w związku z oszustwami na BLIK-a. Jeden z nich podawał się za pracownika banku. Policja z Gdyni ujawniła ich zdjęcia Policjanci z Gdyni poszukują dwóch mężczyzn, którzy według ich ustaleń w lipcu tego roku dopuścili się oszustw, doprowadzając podstępem swoją ofiarę do trzech wypłat pieniędzy metodą BLIK. Funkcjonariusze zdecydowali się ujawnić zdjęcia domniemanych przestępców.

📢 Nowa sala sportowa przy SP w Wilanowie oficjalnie otwarta Od początku roku szkolnego dzieci w Wilanowie cieszą się z sali gimnastycznej oraz rozbudowanej szkoły. W poniedziałek 18 września jednak oficjalnie już otwarto nową część placówki. Był to dodatkowo czas podziękowań. 📢 W Pruszczu w 84. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę oddano cześć pamięci ofiar i Sybiraków 17 września obchodziliśmy 84. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. W Pruszczu Gdańskim uroczyste obchody upamiętniające ofiary i dzień napaści Sowietów odbyły się w poniedziałek 18 września. Była uroczysta msza święta oraz uroczystości pod Pomnikiem Zbrodni Katyńskiej. Licznie uczestniczyli w nich mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego wraz z kompanią honorową 49 Bazy Lotniczej. 📢 Zamek w Malborku w rękach archeologów. To był pierwszy sezon programu badawczego, który rozpoczął się od Przedzamcza Zakończył się pierwszy sezon prac wykopaliskowych, których celem jest poszerzenie wiedzy o kompleksie zamkowym w Malborku. Jak wyjaśnia Muzeum Zamkowe, archeologia nie pełniła dotąd istotnej roli w badaniach nad zamkiem. Teraz to się zmienia. Malborska instytucja podsumowała pierwszy etap badań.

📢 Po ujawnieniu ciał noworodków w Czernikach jest decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla ojca i jego córki Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 54-letniego mężczyzny i jego 20-letniej córki po tym jak w Czernikach w gm. Stara Kiszewa znaleziono trzy ciała noworodków. Ojciec i córka usłyszeli zarzuty zabójstwa i kazirodztwa. 📢 Dziecięce Zawody Rowerkowe w Kartuzach przyciągnęły wielu - nie tylko mieszkańców stolicy Kaszub W niedzielne popołudnie okolice miasteczka ruchu drogowego w Kartuzach stały się polem zaciętej rywalizacji setek młodych kolarzy. Po raz pierwszy zorganizowano tu Dziecięce Zawody Rowerkowe. Wystartowali zarówno reprezentanci samej stolicy Kaszub, jak i mieszkańcy z pobliskich wsi. 📢 Oto jak wyglądają partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk! One oczarowały zawodników biało-zielonych. Zobaczcie koniecznie te zdjęcia Piłkarze Lechii Gdańsk mają żony i dziewczyny pełne uroku. Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy biało-zielonych w naszej galerii. To one oczarowały zawodników zespołu z Gdańska. Dla piłkarzy to są z pewnością najwierniejsi kibice i one zawsze wspierają swoich partnerów. Zapraszamy do oglądania zdjęć partnerek piłkarzy Lechii Gdańsk.

📢 Słońce grzało mocno podczas 61 Biegu Westerplatte. Prawie 2700 osób na mecie przy Europejskim Centrum Solidarności ZDJĘCIA Gdynianin Florian Pyszel narzucił najmocniejsze tempo podczas rozgrywanego w niedzielę, 17 września 2023 roku 61. Biegu Westerplatte. Na trasie liczącej 10 km w Gdańsku uzyskał czas 31 minut i 13 sekund. Najlepsza z kobiet była natomiast gdańszczanka Marta Łagownik (35.29). Najstarszy bieg uliczny w Polsce w 2023 roku ukończyło prawie 2700 biegaczy z różnych zakątków kraju. 📢 Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Historyczny testowy przejazd odbył się na trasie z Gdyni do Helu Orlen konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie. Koncern zakupił od spółki PESA Bydgoszcz nowoczesną lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym, wykorzystującym napęd wodorowy. Równolegle rozpoczęły się jej testy, w których uczestniczył również "Dziennik Bałtycki".

📢 Dziecięce zawody Rowerkowe na stadionie OSiRu w Starogardzie Gdańskim Piękna pogoda, mnóstwo uśmiechów i frajdy. To był czas na fantastyczną przygodę na dwóch kółkach! Na stadionie im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim spotkało się aż 350 młodych rowerzystów, którzy wystartowali w Dziecięcych Zawodach Rowerkowych zorganizowanych przez „Dziennik Bałtycki”. 📢 Od roku na Zalew Wiślany pływamy z pominięciem Cieśniny Piławskiej! Mija rok od otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną 17 września 2023 roku mija pierwsza rocznica od otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycję, która sprawiła, że żegluga na Zalew Wiślany może odbywać się z pominięciem wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej. - Widzę tu wiele zastosowań. Ruch jednostek pływających jest coraz większy, podobnie jak ruch turystyczny, a do tego w perspektywie rozwój portu w Elblągu, czego chcieć więcej? - mówiła nam pani Barbara Nowak, która oglądać śluzy przyjechała z centralnej Polski.

📢 Żukowo oddało hołd druhom Karolinie i Łukaszowi, którzy zginęli w wypadku W całej Polsce zawyły strażackie syreny, by uczcić pamięć tragicznie zmarłych druhów z OSP w Żukowie. Do hołdu pod tutejszą remizą włączyli się też policjanci, ratownicy medyczni, a nawet sami mieszkańcy i przejeżdżający kierowcy. 📢 Kolejne, podmorskie znalezisko nurków z Baltictechu. Jak wyprawa w kosmos Nurkowie grupy Batlictech odnaleźli kolejny wrak. Chodzi o szczątki niemieckiego statku „Gerrit Fritzen”, który poszedł na dno pod koniec II wojny światowej, 30 mil morskich od Władysławowa. 📢 Rozpoznasz Gdańsk na 200 zdjęciach, które przeniosą cię w czasie? Tak wyglądał Gdańsk trawiony ogniem wojny i w czasach PRL Jak dawniej wyglądały Gdańsk, mieszkańcy i życie na jego ulicach? Co się wtedy działo? Jak prezentowały się miejsca, które znamy i widzimy dziś? Strawione ogniem wojny miasto, pnące i odradzające się przez kilkadziesiąt lat PRL, czy w końcu targane manifestacjami podczas stanu wojennego. Zasoby Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej i Narodowego Archiwum Państwowego pękają w szwach od starych zdjęć stolicy Pomorza. Zobaczcie, co udało nam się tam znaleźć!

📢 Tragedia na Pomorzu! W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby - kierowca oraz strażacy, którzy jechali na pomoc Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Żukowie na drodze krajowej numer 20. Zginęli dwaj strażacy, którzy jechali do śmiertelnego wypadku w miejscowości Małkowo. Tam zginęła jedna osoba. 📢 Dramatyczne sceny na Zatoce Gdańskiej. W pobliżu Mewiej Łachy zatonął jacht. Siedem osób momentalnie znalazło się w wodzie! Wzburzone morze, wysoka fala i silny, porywisty wiatr. Z takimi warunkami pogodowymi mierzyli się śmiałkowie, którzy w pobliżu Mewiej Łachy zdecydowali się wypłynąć jachtem. Brak doświadczenia, a może chwila nieuwagi spowodowała, że momentalnie jednostka znalazła się pod wodą, a w niej również siedem osób z załogi. Tylko dzięki natychmiastowej reakcji służb ratowniczych udało się zapobiec tragedii i uratować wszystkich rozbitków.

📢 Czesław Lang odbudował zniszczony XVII-wieczny dworek. To teraz piękne miejsce | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment. 📢 Hipokrates Pomorza 2022. Znamy laureatów plebiscytu. Prestiżowe nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Sopocie Do wielkiego plebiscytu medycznego nasi czytelnicy zgłosili znakomitych specjalistów. Wśród nominowanych byli lekarze rodzinni i pediatrzy, którzy mają wyjątkowe podejście do pacjentów. Znaleźli się warci polecenia stomatolodzy, chirurdzy, fizjoterapeuci i sympatyczne i fachowe pielęgniarki i położne. W sopockim hotelu Radisson Blu wręczone zostały podczas uroczystej gali laury Hipokrates Pomorza 2022.

