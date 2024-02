Przegląd prasy 12.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Polska lekarka porwana w południowym Czadzie przez uzbrojonych mężczyzn Polska lekarka została porwana wraz z meksykańskim kolegą w piątek w południowym Czadzie przez nieznanych, uzbrojonych mężczyzn – poinformował w niedzielę AFP lokalny gubernator.

📢 Po raz pierwszy w Stężycy odbyło się Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym Do Stężycy w weekend zjechali mistrzowie tenisa stołowego z całego kraju. Na tutejszej hali widowiskowo-sportowej odbyło się 6. Grand Prix Polski Weteranów. Dla gminy był to debiut, jeśli chodzi o organizację takich zawodów, ale ciepłe przyjęcie przez graczy i sędziów może przyczynić się do tego, że rozgrywki na dobre zagoszczą właśnie tu.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nic dwa razy się nie zdarza. Siatkarze Trefla Gdańsk nie powtórzyli więc swojego wyczynu w starciu ze Skrą Bełchatów ZDJĘCIA Podopieczni trenera Igora Juricicia upodobali sobie ostatnio rozpoczynanie meczów na wolnych obrotach, zapraszając niejako przyjezdnych w hali Ergo Arena, do wychodzenia na dwusetowe prowadzenie. Zrobili tak 7 lutego z Bogdanką LUK-iem Lublin, gdzie ze stanu 0:2 wyszli na 3:2. Powtórzyli to 11 lutego w meczu z PGE Skrą Bełchatów. Ale tylko do pewnego momentu. Wyszli z 0:2, na 2:2, by przegrać tie-breaka.

📢 HOROSKOP na poniedziałek 12 lutego 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec, Strzelec Horoskop dzienny na poniedziałek 12 lutego 2024 roku. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 PIT krok po kroku. Wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatkowych. Takich błędów unikaj! Jak co roku miliony Polaków stoją przed koniecznością złożenia zeznań podatkowych, znanych również jako PIT. Nieterminowość złożenia zeznań podatkowych może wiązać się z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. Aby zrobić to właściwie, należy znać i rozumieć przepisy, które to regulują. Czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Jakie daty należy wpisać do kalendarza? Sprawdzamy!

📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 To unikalna w skali Europy oferta. Torpedowania w Juracie wystawiona na sprzedaż za... 5 milionów złotych Wybudowany w 1942 obiekt, służył Niemcom podczas II wojny światowej do obserwacji wypuszczonych torped F5B przeznaczonych dla U-bootów i samolotów wojskowych. Teraz... możemy go kupić. Wystarczy „tylko” 5 mln zł. 📢 Gdynia 98. urodziny spędziła w biegu. Prawie 2000 amatorów biegania z całej Polski na 10-km ulicznej trasie ZDJĘCIA W niedzielę, 11 lutego 2024 roku Gdynia na sportowo świętowała 98 urodziny. Był więc Bieg 1926, którego długość nawiązywała do roku, w którym chluba Pomorza uzyskała prawa miejskie. Punktem kulminacyjnym aktywnego dnia był jednak bieg główny na dystansie 10 km. Zgromadził on prawie 2 tysiące uczestników, a najszybszy okazał się Andrzej Rogiewicz z Grudziądza. 📢 Walentynki w Trójmieście. Święto zakochanych 2024 - wydarzenia w Gdańsku Już wkrótce święto wszystkich zakochanych. Walentynki odbywają się 14 lutego jednak przez cały tydzień Miasto Gdańsk organizuje specjalne akcje z motywem serc i miłości. Zobaczcie co przygotowano i zdecydujcie, z czego skorzystacie w tym roku!

📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich! 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję. To oni nie płacą na własne dzieci! Zobacz aktualną listę osób z listem gończym! To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Skoki 2023/24 NA ŻYWO. KLASYFIKACJA, WYNIKI. Tabela, Puchar Świata, Puchar Narodów, loty narciarskie, Lake Placid 11.02.2024 r. Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/2024. Klasyfikacja generalna. Tabela, Puchar Narodów. Klasyfikacja Pucharu Świata oraz Pucharu Narodów. Sprawdź wyniki konkursów! Tutaj będziemy prezentować na bieżąco wyniki wszystkich konkursów oraz klasyfikacje. Za nami konkursy w Lake Placid. Kolejne zawody w Sapporo (17-18.02.2024). 📢 Skoki narciarskie LAKE PLACID NA ŻYWO 11.02.2024 r. WYNIKI. Piotr Żyła tuż za podium. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online, relacja Skoki narciarskie LAKE PLACID WYNIKI na żywo. Puchar Świata w Lake Placid 10-11.02.2024 r. Gdzie oglądać konkursy Pucharu Świata w Lake Placid w skokach narciarskich w telewizji i internecie? Gdzie znaleźć darmowy stream online z konkursów Pucharu Świata? Skoki live w TV i internecie. Sprawdźcie wyniki z konkursów w Lake Placid. Sobotni konkurs indywidualny wygrał Słoweniec Lovro Kos, a najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął szóste miejsce. Konkurs duetów wygrała Austria, a Polska zajęła siódme miejsce. Niedzielny konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął czwarte miejsce.

📢 Skoki NA ŻYWO. LAKE PLACID 11.02.2024 r. WYNIKI. Terminarz, klasyfikacje. Puchar Świata, TCS, PolSKI Turniej, mistrzostwa świata w lotach Skoki narciarskie na żywo 2023/2024. Terminarz, tabela + aktualne WYNIKI ONLINE. 25 listopada 2023 roku w Ruce, w Finlandii, rozpoczął się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Puchar Świata 2023/2024 zakończy się 24 marca 2024 roku w Planicy. Podczas sezonu odbędą się także mistrzostwa świata w lotach, Turniej Czterech Skoczni, Raw Air i po raz pierwszy w historii PolSKI Turniej. Sprawdźcie terminarz oraz wyniki wszystkich konkursów i klasyfikacje. Za nami konkursy w Lake Placid. Kolejne zawody w Sapporo (17-18.02.2024).

📢 Ogromna kula ognia na niebie. Co się dzieje? - WIDEO Kamery jednego z obserwatoriów na Hawajach zauważyły płonący obiekt na niebie. Nagranie trafiło do internetu i stało się prawdziwym hitem. Czym jest wielka płonąca kula?

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 W Malborku płonął zaparkowany samochód. Służby uratowały mężczyznę, który następnie trafił do komory hiperbarycznej W Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego w Malborku przebywa obecnie 62-letni mężczyzna, który w niedzielę rano (11 lutego) ucierpiał w pożarze w Malborku. Znajdował się w stojącym samochodzie, który zaczął płonąć. Strażacy wydostali go na zewnątrz i razem z policjantami udzielili pierwszej pomocy. 📢 85. lat temu uroczyście witano w Gdyni okręt podwodny ORP Orzeł Dokładnie 85 lat temu, 10 lutego 1939 r. uroczyście witano w Gdyni okręt podwodny ORP Orzeł. Z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, ORP „Orzeł” zaginął wraz z całą załogą podczas patrolu na Morzu Północnym rok później, na przełomie maja i czerwca 1940 roku.

📢 Granat w piwnicy bloku w Sopocie. Wszystko szczęśliwie się zakończyło W piwnicy jednego z bloków w Sopocie znajdującej się przy ul. Wejherowskiej odnaleziono granat ręczny. Już na miejscu służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców, urząd miasta podstawił również autobusy. Po zakończeniu działań saperów mieszkańcy wrócili do swoich domów.

📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice. 📢 Tragedia na Filipinach. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych osunięć ziemi Liczba ofiar śmiertelnych osunięć ziemi na południu Filipin wzrosła do 37. Ratownicy kontynuują przekopywanie się przez błoto, choć nadzieja na znalezienie większej liczby ocalałych zmalała.

📢 Nocna organizacja ruchu na Węźle Gdańsk Południe. Możliwe utrudnienia - ostrzega GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed możliwymi nocnymi utrudnieniami na Węźle Gdańsk Południe. Wszystko to ma związek z nową organizacją ruchu, która zostanie wprowadzona tam w godz. 20.00 - 5.00. 📢 Czego brakuje we Wrzeszczu? Tak zmieniła się w ostatnich latach dzielnica Gdańska | GALERIA Wrzeszcz, ten Dolny i Górny, przeszedł kilka modernizacji i zmian w ciągu ostatnich dekad. Można powiedzieć, że porównując dzielnicę do tego, jak wyglądała na przełomie wieków, zmieniła się nie do poznania. Nasz fotoreporter przeszedł się po Wrzeszczu i uwiecznił kilka miejsc. Jak podoba Wam się obecny wygląd tych lokalizacji? 📢 10 autobusów napędzanych wodorem w gdańskiej flocie. Jak działają ekologiczne NesoBusy? Gdańska flota będzie miała 10 nowych autobusów z napędem opartym na zielonym wodorze. To ekologiczna wersja pojazdów, która będzie jeździć po ulicach miasta nie emitując szkodliwych substancji. NesoBus jest zeroemisyjny i wyprodukowany w Polsce.

📢 5 niesamowitych budowli na Pomorzu. Warto je zobaczyć [ZDJĘCIA] Nie masz pomysłu na wycieczkę. Podpowiadamy, oto 5 niezwykłych budowli na Pomorzu. Te miejsca odwiedzają miejscowi i turyści. Będziesz zachwycony.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz, jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Dodatkowe 5500 złotych co miesiąc. Takie pieniądze dostają emeryci. Tym emerytom ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze! Dodatkowe pieniądze dla emeryta wypłacane dożywotnio. To aż 5500 złotych, które od marca 2023 seniorom wypłaca ZUS. Te osoby na pewno otrzymają finansowy bonus do swoich emerytur. Jesteś na tej liście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Wiemy, jak znaleźć się w gronie osób, które mogą dostać dodatkowe tysiące od ZUS. 📢 To twój horoskop chiński na Rok 2024: Rok Drewnianego Smoka przyniesie zmiany. Sprawdź, które znaki będą miały szczęście, a które pecha Horoskop chiński różni się od tego, który znamy i czytamy na co dzień. 2024 to rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza i kto będzie mógł liczyć na szczęście i pozytywne wiadomości? Kto powinien uważać? Wróżka Samanta wskazuje aż 5 znaków, które mogą spoglądać śmiało w przyszłość. Sprawdź, czy wśród nich jesteś i ty. To twój horoskop chiński na 2024 rok.

📢 Wyniki Lotto 10.02.2024 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 10.02.2024 na żywo Wyniki Lotto z 10.02.2024 r.! Czy losowania w sobotę, 10.02.2024 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 10.02.2024 r. Zobacz wyniki LOTTO z 10.02.2024 r. i sprawdź, czy tym razem dopisało Ci szczęście! 📢 Największy pokaz dronów na niebie z okazji urodzin Gdyni. Nie zabrakło też problemów komunikacyjnych Widowisko z udziałem 250 dronów można było podziwiać w Gdyni z okazji 98. urodzin miasta. Największy w Polsce pokaz obejrzeli gdynianie w sobotę, 10 lutego. W trakcie spektaklu pokazano osiem trójwymiarowych figur w niezwykłej opowieści o historii Gdyni. I choć pokaz mógł się podobać, to spora część mieszkańców nie zdążyła go zobaczyć. - Może za rok się uda - żartują niektórzy z nich, którzy nie dotarli na plażę w związku z kompletnym paraliżem miasta.

📢 Protest Wolnych Polaków w Gdańsku. To sprzeciw wobec zmian w Trybunale Konstytucyjnym W sobotę, 10 lutego, miał miejsce kolejny już Protest Wolnych Polaków. Dziewiąte już wydarzenie zorganizowane przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości miało tym razem związek ze sporem o Trybunał Konstytucyjny. Gdańska akcja była uzupełnieniem dla warszawskiej, która była w centrum debaty publicznej tego dnia. 📢 Oto najzłośliwsze znaki zodiaku. Niezdecydowana Waga, czepiająca się szczegółów Panna, podpite Ryby, zdziwaczały Wodnik i sztywny Koziorożec Najwredniejsze znaki zodiaku, wierzyć w nie, czy nie? Wszyscy mamy wady, ale czy te są określone przez znaki zodiaku? Jak mówią astrolodzy, znajomość swojego charakteru może nas ustrzec przed popełnianiem wielu błędów, bo przecież każdy z nas ma jakieś wady, które nie zawsze chcemy albo mamy odwagę dostrzec. Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 MEMY o latach 80. Uśmiejesz się! Czas neonowych dodatków, dyskotekowa muzyka, heavy metal, Pewex, Rambo i "Powrót do przyszłości" Lata 80. i najlepsze MEMY. Jak końcówkę dwudziestego wieku widzą internauci? Komentują bardzo kolorowe (na świecie), jak i trudniejsze, bo trudne (w Polsce) aspekty życia w latach osiemdziesiątych. Zobaczcie, co internautów bawi najbardziej!

📢 To jest "polski Hogwart", czyli opuszczone budynki na Pomorzu. Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy, wdowca. Dodatkowe pieniądze dla seniora. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł.

📢 Bytowski dworzec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zobacz, jak się zmieniał (ZDJĘCIA) Bytowski dworzec przez wiele lat straszył swoim wyglądem. Podpadał w ruinę. Teraz wygląda imponująco. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych. Brakuje tylko jednego: połączeń kolejowych. 📢 Prezydent Węgier Katalin Novak podała się do dymisji Ten news obiegł cały świat w sobotę, 10 lutego 2024 r., wieczorem. "Popełniłam błąd… Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do Was jako prezydent" - powiedziała w węgierskiej TV. 📢 Samochód uderzył w drzewo w Stawcu. Kierowca został przewieziony do szpitala Bardzo niebezpieczna sytuacja miała miejsce w sobotę, 10 lutego, w miejscowości Stawiec w powiecie nowodworskim. Samochód osobowy zderzył się tam z drzewem. W wyniku kolizji hospitalizowany był kierowca pojazdu. Na miejscu zdarzenia pracowały trzy zastępy straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne. 📢 Janusze parkowania na Pomorzu. "Mistrzowie" kierownicy i ich sposoby na parkowanie. NOWE zdjęcia! Mistrzowie parkowania, Janusze parkowania, łosie na drodze - to najłagodniejsze określenia kierowców, którzy parkują w sposób przedstawiony w naszej galerii. Niektóre sytuacje na zdjęciach przysłanych przez naszych Czytelników są naprawdę bulwersujące.

📢 Tyle dni wolnych od pracy masz w 2024 roku. Długie weekendy i jak je wydłużyć? Sprawdź, tak prosto możesz wydłużyć sobie urlop Zaplanuj dobrze urlop w 2024 roku. Trzynaście dni świąt ustawowo wolnych, do tego długie weekendy - tak skutecznie możesz wydłużyć dni bez pracy. Co zrobić, żeby nie pracować przez ponad 100 dni w 2024 roku? Nie musisz uciekać się do pomocy lekarza lub symulowania choroby. Wystarczy, że dobrze zaplanujesz swój urlop. Sprawdź, kiedy legalnie przedłużyć długi weekend w 2024 roku. 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Zdewastowany Hotel Murat w Redzie. Kiedyś luksusowy obiekt, dziś rudera. Pożar, wandale, graficiarze, śmietnisko. Tak wygląda dzisiaj Hotel Murat w Redzie był turystyczną wizytówką powiatu wejherowskiego. Obiekt położony przy drodze krajowej nr 6 świetnie znali turyści, ale też uczniowie, którzy Hotel Murat wybierali na swoje studniówki. Kiedyś hotel w Redzie lśnił, dziś to opuszczona rudera, gdzie zapuszczają się jedynie bezdomni, imprezowicze, miłośnicy graffiti w Wejherowie, i fani urbexu na Pomorzu. Chodź z nami na wyprawę po zdewastowanym Hotelu Murat w Redzie.

📢 Takie są skutki jedzenia orzechów. Oto najzdrowsze rodzaje orzechów. Włoskie, pistacje, migdały czy laskowe. Jakie wybrać? SPRAWDŹ Orzechy pomagają utrzymać zdrowie i kondycję, chronią przed rakiem i cukrzycą, a także stymulują prace mózgu. M.in. ze względu na te pozytywne cechy, orzechy są ważnym dodatkiem wielu diet. To też niezła przekąska o prozdrowotnych właściwościach i dużych walorach smakowych. Jednak orzechy nie zawsze są zdrowe. Kto i ich nie może spożywać? Jakie są skutki jedzenia orzechów i które są najzdrowsze? Oto co mówią specjaliści.

📢 Przysięga wojskowa w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku (zdjęcia) Dzisiaj (sobota) ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża złożyło przysięgę. 📢 Agnieszka Chylińska już tak NIE wygląda. Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska i jej metamorfozy Wszystkie twarze Agnieszki Chylińskiej! Artystka na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda. 📢 Budowlańcy nie posprzątali po sobie dróg. Gdańska straż miejska wypisała im mandaty Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale prace budowlane wcale nie upoważniają do zanieczyszczania dróg publicznych. Inwestycje często ważne i potrzebne muszą jednak być dobrze zorganizowane, a pracownicy muszą pilnować, by po sobie posprzątać. W przeciwnym razie - tak jak w przypadku placów budowy w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Czerskiej i Kampinoskiej - posypią się mandaty.

📢 Rolnicy blokują drogi w Pucku. To w związku z wizyta delegacji rządowej na 104. rocznicy zaślubin Polski z morzem. "Walczymy o Polskę" W Pucku obchodzona jest rocznica zaślubin Polski z morzem. W związku z uroczystościami miejscowość odwiedził również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz inni przedstawiciele rządu Donalda Tuska. Rolnicy, którzy od piątku protestują w całym regionie, postanowili zablokować drogi i utrudnić mu opuszczenie miasta. - Chcemy wicepremierowi dobitnie pokazać jak poważny jest problem - mówili "Dziennikowi Bałtyckiemu" rolnicy z powiatu puckiego.

📢 Oto jak wyglądały wnętrza w czasach PRL-u. Pamiętacie taki wystrój mieszkań? Styl lat 60., 70., 80. Ta moda wróciła! Jak wiadomo, moda zawsze wraca. Niezależnie od tego, czy dany trend dotyczy ubrań, czy też wnętrz - styl, który propagowano kilka dekad temu triumfalnie powraca w 2023 roku. Pragniecie wrócić pamięcią do lat PRL-u? W naszej galerii przypominamy, jak wyglądały wnętrza w tamtych czasach! Pamiętacie?

📢 Gdańsk trawiony ogniem wojny i w czasach PRL. Rozpoznasz te części miasta? To wyjątkowe 200 archiwalnych fotek Jak dawniej wyglądały Gdańsk, mieszkańcy i życie na jego ulicach? Co się wtedy działo? Jak prezentowały się miejsca, które znamy i widzimy dziś? Strawione ogniem wojny miasto, pnące i odradzające się przez kilkadziesiąt lat PRL, czy w końcu targane manifestacjami podczas stanu wojennego. Zasoby Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej i Narodowego Archiwum Państwowego pękają w szwach od starych zdjęć stolicy Pomorza. Zobaczcie, co udało nam się tam znaleźć! 📢 Rozpoczęła się rozbiórka Mostu Łabędziego w Słupsku [zdjęcia] Most Łabędzi nad Słupią w Słupsku powoli znika z pejzażu ulicy Orzeszkowej. Most, po renowacji, powróci na swoje miejsce w sierpniu. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Wisła przybiera. Jest stan ostrzegawczy na wysokości śluzy Gdańska Głowa. Strażacy sprawdzają stan rzeki i wałów przeciwpowodziowych Alert pogodowy w województwie pomorskim. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, więc strażacy sprawdzają, co dzieje się z wodą w Wiśle. - W chwili obecnej stan ostrzegawczy występuje na rzece Wisła na wysokości śluzy Gdańska Głowa - informują pożarnicy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

📢 Wyniki Lotto 09.02.2024 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 09.02.2024 na żywo Wyniki Lotto z 09.02.2024 r.! Czy losowania w piątek, 09.02.2024 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 09.02.2024 r. Zobacz wyniki LOTTO z 09.02.2024 r. i sprawdź, czy tym razem dopisało Ci szczęście!

📢 Unikalne fotografie. Miastko pojechało do Warszawy walczyć o powiat. Zdjęcia sprzed 26 lat Miastko straciło status powiatu 1 czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, kiedy to utworzono 49 województw, jednocześnie likwidując pośredni szczebel administracyjny - powiaty. Taki stan istniał do czasu wprowadzenia kolejnej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw i 308 samorządowych powiatów. W porównaniu do stanu z roku 1975 nie odtworzono 29 powiatów, w tym miasteckiego. Zanim jednak zapadły ostateczne decyzje i miastczanie dowiedzieli się, że znajdą się w powiecie bytowskim, postanowili działać. 📢 "Koperty życia" dla seniorów z gminy Pruszcz Gdański. Warto je mieć w domu! Dla seniorów z gminy Pruszcz Gdański przygotowano tzw. "Koperty życia". Taka koperta może uratować życie. Informacje w niej zawarte – w przypadku wypadku lub zasłabnięcia, umożliwią służbom medycznym i nie tylko, bo także policji, straży pożarnej, szybką reakcję. Warto ją mieć w domu i trzymać ... w lodówce.

📢 Milion złotych kary za transport bez pozwolenia. Inspektorzy Ochrony Środowiska złapali przewoźnika odpadów. Miał pecha, nie miał dokumentów Na drogach Pomorza trwa seria kontroli drogowych. W jej efekcie inspektorzy WIOŚ w Gdańsku m.in. przyłapali jednego z przewoźników, który transportował plastikowe odpady bez wymaganych pozwoleń. Kara za to uchybienie może być dotkliwa, bo - jak "Dziennik Bałtycki" informuje Radosław Rzepecki z WIOŚ w Gdańsku - w górnym zakresie może dojść nawet do miliona złotych.

📢 Mieszkańcy reagują na śmietnik wokół dawnego pomnika w Gdańsku. "To kiedy sprzątamy?" Niedawno informowaliśmy o dramatycznym stanie wokół fundamentów dawnego pomnika, który był upamiętnieniem ofiar I wojny światowej. Miejsce to jest usytuowane pomiędzy Dworcem PKP Gdańsk Główny a Radą Miasta, a więc w bardzo ścisłym centrum miasta. Czytelnicy zareagowali - z jednej pojawiły się głosy bardzo krytyczne, a z drugiej powstał pomysł posprzątania tej lokalizacji.

📢 Sprawdź horoskop roczny 2024 dla znaku zodiaku. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga Sprawdź swój HOROSKOP roczny na 2024 przygotowany specjalnie dla każdego ze znaków zodiaku. Oto co się może wydarzyć w 2024 roku u osób spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Zerknij w swój horoskop na cały rok. Jesteś ciekaw, co dla ciebie zapisano w gwiazdach? Wróżka Samanta świetnie zna Twój znak zodiaku i przygotowała swoje prognozy specjalnie dla ciebie! 📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Najsmaczniejsze polskie zupy domowe. Proste, smaczne i pożywne. Przepisy na tradycyjne polskie zupy. Rosół, barszcz, pomidorowa Zupa to nieodłączny element tradycyjnego polskiego obiadu. To właśnie od domowej, rozgrzewającej zupy zaczynamy dwudaniowy posiłek w polskich domach. To nie tylko pyszne i rozgrzewające danie ale także potrawa pełna wartości odżywczych, do tego zdrowa i sycąca. Zebraliśmy przepisy na tradycyjne polskie zupy, które smakują jak u mamy!

📢 Sanatorium za darmo? To możliwe. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Tak wyjedzieciesz do sanatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Embargo na rosyjską ropę przewożoną tankowcami. Jak skuteczne okazało się po roku? Informacja o płynącym w kierunku Gdańska z rosyjskiego portu Ust-Ługa tankowcu odbiła się szerokim echem i stała się pretekstem do pytań o skuteczność sankcji na rosyjską ropę. W transporcie morskim obowiązują od roku.

📢 Wyniki Lotto 08.02.2024 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 08.02.2024 na żywo Wyniki Lotto z 08.02.2024 r.! Czy losowania w czwartek, 08.02.2024 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 08.02.2024 r. Zobacz wyniki LOTTO z 08.02.2024 r. i sprawdź, czy tym razem dopisało Ci szczęście! 📢 Najpiękniejsze pary studniówkowe 2024 w powiecie kartuskim. Tak prezentowali się przyszli maturzyści! Studniówkowe bale 2024 w powiecie kartuskim już za nami. Przejrzeliśmy wszystkie galerie zdjęć i wybraliśmy zdjęcia tych najpiękniejszych studniówkowych par ze wszystkich szkół średnich powiatu kartuskiego. Niestety, brakuje I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, gdzie z powodu choroby, nie mogliśmy być. A szkoda, bo biorąc pod uwagę, że to najliczniejsza szkoła, selekcja pięknych par byłaby o wiele trudniejsza.

📢 Walentynki 2024. Kto powinien płacić za randkę. Kolacja walentynkowa może stwarzać sporo problemów Święto Zakochanych cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Już połowa ankietowanych w najnowszej odsłonie Barometru Providenta deklaruje, że zamierza w tym roku celebrować walentynki. To aż 7 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. Jednocześnie, niemal co czwarty Polak nie podjął jeszcze decyzji odnośnie świętowania. 📢 Plac Konstytucji w Gdyni w nowej odsłonie. Wybrano wykonawcę projektu Gdyński samorząd wybrał wykonawcę projektu przebudowy Placu Konstytucji. Poza dokumentacją firma Green Cities Infrastrucuture wykona również prace geodezyjne i będzie sprawowała nadzór autorski dla inwestycji. 📢 Terminal intermodalny w Porcie Gdynia z gwarancją unijnego wsparcia. Będą w nim przeładowywane czołgi i sprzęt dla Wojska Polskiego Budowa terminalu intermodalnego w Porcie Gdynia za 75 milionów złotych w połowie sfinansowana zostanie z unijnych funduszy. Inwestycja ma w przyszłości m.in. usprawnić dostawy sprzętu wojskowego dla polskich sił zbrojnych i ich transport w głąb kraju.

📢 Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli rejs na okręcie szkolnym ORP Wodnik W poniedziałek, 5 lutego podchorążowie V roku Akademii Marynarki Wojennej wyruszyli w zimowy rejs okrętem szkolnym ORP Wodnik. 📢 Kiedyś pomnik ofiar I wojny światowej, dzisiaj śmietnik. Smutny widok w sercu Gdańska! Dekady temu, nieopodal serca Gdańska, stał tutaj obelisk przypominający o ofiarach I wojny światowej. Zniknął z topografii miasta w 1957 roku, ale miał powrócić w innej formie. Tak się nie stało, chociaż ślady po nim widać do dzisiaj. Teraz jednak zdarza się, że fundamenty tzw. Pomnika Ofiar Wojny służą jako wysypisko śmieci. 📢 Emerytury po podwyżkach. Tyle wyniosą emerytury od 1 marca 2024 roku po waloryzacji. Ile dostaniesz? Sprawdź dokładne kwoty świadczeń! Nie 12,3%, a 11,9% wyniósł ostatecznie wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Co to oznacza dla waloryzacji emerytur w 2024 roku? O tyle właśnie emerytury oraz renty urosną od 1 marca 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że wysokość wskaźnika może ulec jeszcze zmianie. Co ważne! Zmiana, o ile do niej dojdzie, będzie tylko na korzyść osób pobierających renty oraz emerytury. Ile dokładnie otrzymasz na konto? Sprawdź!

📢 Dawny dwór na Pomorzu i kaplica sprzed pół tysiąca lat. Co z nich pozostało? Łubno w gminie Kołczygłowy to historycznie wieś Puttkamerów. Zachował się budynek dawnego dworu, wybudowany w 1925 r., ale z jego dawnej świetności niewiele zostało. Są tu mieszkania (wcześniej był PGR). Obok dawnego dworu zachowało się kilka starych folwarcznych budynków. Ich właścicielem jest Skarb Państwa. Odnowiony jest znajdujący się po sąsiedzku historyczny kościół. Zachowały się ruiny kaplicy sprzed kilku wieków.

📢 Takie są dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto na jakie wydatki musisz być gotowy w szpitalu. Zapłacimy nie tylko za telewizor Pobyt w szpitalu nie należy do przyjemności. Każdy stara się jak najlepiej dbać o swoje zdrowie, jednak zdarza się, że musimy spędzić w szpitalu nieco więcej czasu. Nawet jeżeli pobyt ten jest sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wciąż są rzeczy i usługi, za pacjenci będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Na jakie wydatki musimy się przygotować? Sprawdźcie!

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Te znaczki pocztowe warte są fortunę. Żeby kupić wszystkie, musisz mieć kilka milionów złotych. Sprawdź! Może w twoim domu kryje się skarb? Znaczki pocztowe mogą kosztować fortunę. Te współczesne, pamiętające czasy PRL, a zwłaszcza te jeszcze starsze. Filateliści za niektóre z nich potrafią zapłacić krocie. Kto z nas, choć raz nie przeglądał klasera? Sprawdź, ile warte mogą być znaczki pocztowe. Kolekcjonerzy zwracają uwagę na stan, rzadkość występowania, a nawet błędy w druku. Zobacz czy masz je w domu. Kto wie, może między książkami, na półce kryje się prawdziwy skarb.

📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły.

📢 Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać! 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Takie są zalety stosowania aloesu. Poznaj niezwykłe właściwości. Aloes do picia i na skórę. Jak stosować? Sprawdzone rozwiązania! SPRAWDŹ Takie są zalety stosowania aloesu. Roślina ta ma wiele korzyści dla zdrowia i urody. Aloes zawiera substancję, które pomagają w łagodzeniu objawów chorób skórnych, takich jak egzema, trądzik czy łuszczyca. Posiada także właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu pomaga w zwalczaniu infekcji skórnych i łagodzi podrażnienia. Wspomaga również pielęgnację skóry. Sok z aloesu wpływa na przemianę materii i poprawę odporności. Znasz te metody? Sprawdź zastosowania rośliny, której ludzie w celach terapeutycznych używają od kilku tysięcy lat.

📢 Smoczy owoc, czym jest? Pitaja - zastosowanie, właściwości, cena. Tak działa na nasze zdrowie smoczy owoc. Gdzie go kupić? Ile kosztuje? Smoczy owoc, pitaja czy truskawkowa gruszka - określenia te wskazują na owoce kaktusa, których wyjątkowe właściwości odkryli ludzie zamieszkujący Amerykę Południową. Właśnie stamtąd pochodzi ten egzotyczny produkt. W ostatnim czasie smoczy owoc zyskał na popularności również w Europie, głównie ze względu na swoje niezwykłe właściwości. Jak jeść smoczy owoc? Jakie ma właściwości? Gdzie i jakiej cenie możemy go kupić? Odpowiadamy na wszystkie te pytania! 📢 W Pucku 103. rocznica Zaślubin Polski z morzem. Na Starym Rynku pojawiła się 103-metrowa flaga. ZDJĘCIA Z udziałem pocztów sztandarowych oraz wojskową asystą honorową odbyła się w Pucku 103. rocznica obchodów Zaślubin Polski z morzem. Jedną z atrakcji wydarzenia była 103. metrowa flaga Polski.

📢 Tak wyglądają partnerki polskich skoczków. Zobaczcie zdjęcia Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego z ich kobietami GALERIA Polscy skoczkowie narciarscy osiągają znakomite wyniki. Mają wspaniałych i oddanych kibiców w osobach swoich partnerek, które są pełne uroku. Koniecznie zobaczcie zdjęcia Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego i innych polskich skoczków narciarskich z ich partnerkami. Zapraszamy do oglądania.

📢 W tych filmach aktorzy uprawiali seks. Oni zrobili to naprawdę! Nie udawali! Zobacz listę filmów Kinu od początków jego istnienia towarzyszą kontrowersje. Pikantnie wyglądające sceny w filmach są trudne do zrealizowania. Szczególnie, kiedy mają wyglądać realistycznie. Zdarzały się jednak filmy, w których aktorzy niczego nie udawali. Zobacz listę filmów, w których sceny seksu są autentyczne.