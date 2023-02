Przedszkole Bajka czeka gruntowny remont – co z dziećmi? Rodzice i pracownicy mają mnóstwo obaw, ale miejsce dla każdego się znajdzie Małgorzata Wojciechowska

Wszystko wskazuje na to, że człuchowskie Przedszkole Niepubliczne Bajka wraz z końcem roku szkolnego zamknie swe podwoje na co najmniej rok. W placówce ma zostać przeprowadzony gruntowny remont, którego ten budynek „domagał się” już od dawna. Pozostaje jednak pytanie – gdzie przez ten czas mają się podziać uczęszczające do przedszkola dzieci? W tej sprawie zorganizowano specjalne spotkanie rodziców z dyrektorką placówki i władzami miasta. Wszystkim zależy na dobru dzieci, ale – czy uda się je osiągnąć bez zbytniego obciążania portfeli rodziców?