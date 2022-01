Przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych upamiętnili w Gdyni pierwszego Komendanta Głównego NSZ

Pierwszy Komendant Główny NSZ upamiętniony w Gdyni

To właśnie w Gdyni Ignacy Oziewicz spędził ostatnie lata swojego życia. Był pierwszym Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., został ranny pod Dobrą Wolą, uczestniczył w ewakuacji Wilna. Jego bohaterską walką można by ozdobić życiorysy wielu osób. Po wkroczeniu do Polski Sowietów był internowany. Następnie przedostał się do Warszawy, gdzie we wrześniu 1942 został Komendantem Głównym nowo powstałych Narodowych Sił Zbrojnych.