Przedstawiamy kadrę Arki Gdynia na wiosnę 2023. Zobaczcie zdjęcia piłkarzy żółto-niebieskich i najważniejsze informacje o zawodnikach

Piłkarze Arki Gdynia walczą o awans do PKO Ekstraklasy. Runda jesienna nie była na miarę oczekiwań, ale cel się nie zmienia. Najważniejsi piłkarze zostali w drużynie i żółto-niebiescy w tym składzie mają postawiony cel, którym jest awans do krajowej elity.

Jesienią drużynę Arki prowadził Ryszard Tarasiewicz, który był trenerem Arki przez 13 miesięcy. Poprowadził drużynę w 44 meczach. Wyniki w tym sezonie były jednak rozczarowujące dla zarządu klubu, ale też dla kibiców. To sprawiło, że klub skorzystał z zapisów umowy i zakończył współpracę ze szkoleniowcem. Kibice wiązali z Tarasiewiczem i zespołem duże nadzieje, a piłkarze mieli na boisku potwierdzić rolę faworyta. Tak się jednak nie stało. Jesień była bardzo rozczarowująca. Drużyna zakończyła rok na szóstym miejscu w tabeli, ostatnim które pozwala zagrać w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Strata do drugiego miejsca, dającą bezpośrednią promocję do krajowej elity, wynosi sześć punktów. Żółto-niebiescy zawodzili zwłaszcza wtedy, kiedy grali w roli gospodarza.