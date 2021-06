Przedślubna podróż Janusza Leona Wiśniewskiego do Nowej Zelandii

Nowa Zelandia kojarzy się głównie z planem filmowym "Władcy pierścieni", ptakiem kiwi, który nie lata i owcami, których tam jest więcej niż ludzi. Ptak kiwi, którego tylko tam można spotkać, to nielot, który nie musiał się uczyć latać, ponieważ nie miał i nie ma żadnych wrogów. A na jednego mieszkańca Nowej Zelandii rzeczywiście przypada sześć owiec. Ale do Nowej Zelandii nie jeździ się po to, żeby oglądać to, co mamy w Europie - architekturę budowaną rękami ludzi, muzea, nie jedzie się szukać śladów historii. Tam jedzie się po to, żeby obejrzeć najpiękniejszą architekturę tego świata, tę stworzoną ręką natury. W wielu miejscach jeszcze nietkniętą obecnością człowieka.

Dlaczego do Nowej Zelandii? Bo takie mieliśmy wspólne marzenie. Oczywiście mogliśmy zaplanować podróż przedślubną na Kaszuby i też byłoby pięknie, ale Nowa Zelandia niejako nas przywoływała. Co prawda, oświadczyłem się dopiero Ewelinie po roku od naszej wyprawy, ale ta podróż przekonała nas o tym, że jesteśmy sobie przeznaczeni.

Czego możemy im pozazdrościć oprócz tej geotermii? Na przykład premierki Jacindy Ardern. Została drugą kobietą na świecie, która urodziła dziecko w trakcie sprawowania urzędu premiera. A potem szybko pokazała, że na takim stanowisku też można łączyć pracę z macierzyństwem. Jej zdjęcia jak karmiła w parlamencie dziecko piersią obiegły świat. Ale to kobieta zdecydowana, z mądrą koncepcją rządzenia, bardzo tolerancyjna i - co się nam w głowie nie mieści - nawet opozycja ma o niej dobre zdanie. W Nowej Zelandii tolerancja jest godna pozazdroszczenia. W Wellington byliśmy tuż przed coroczna paradą osób LGBT. I niemal wszystkie budynki były ozdobione tęczowymi flagami. To kraj jednoczący wszystkich i wzorcowy, jeśli chodzi o stosunek do ludności miejscowej, czyli do Maorysów. Bo przecież to Brytyjczycy skolonizowali Nową Zelandię w XIX wieku. Tu widzieliśmy absolutną synergię z miejscowymi, w przeciwieństwie do tego jak na przykład traktowani są aborygeni w Australii.

Słuchając, mam wrażenie, że był pan na rajskiej wyspie. Oczywiście turysta może tak to postrzegać. Ale ta ich dbałość o naturę jest godna pozazdroszczenia. Oni są nauczeni tej dbałości. Wiedzą, że to nie jest dane raz na zawsze. Wszystko jest bardzo ekologiczne, wszędzie są panele fotowoltaiczne. Chociaż na tej wielkiej przestrzeni z niewielką liczbą mieszkańców łatwiej dbać o naturę. Miasta nie są przepełnione. Nawet w dwu i półmilionowym Auckland nie widzieliśmy korków. Tam się wygodnie żyje.

Maorysi to ciekawy lud, z legendami, zwyczajami, no i z fantastycznymi tatuażami.... Coraz mniej widzi się osób z tatuażami. Jeśli ktoś spodziewa się, że na ulicach Wellington co drugi Maorys będzie wytatuowany, to się rozczaruje. Oni też adaptują się do polityki korporacyjnej. Co prawda, nie ma wymagań, żeby nie mieć tatuaży, ale są ludzie, którzy w pewnych branżach źle na to patrzą, bo te maoryskie tatuaże na twarzach budzą wśród nich niepokój. Dlatego młodsi Maorysi rezygnują z tej tradycji. Co nie przeszkadza im kultywować inne - mówić w języku maoryskim, znać legendy czy słuchać maoryskiej muzyki.

No to poszukajmy w tym raju ciemnych stron. Jeśli takie są.

Nie są przygotowani do najazdu cudzoziemców. Mają mało mieszkań, a te które są do wynajęcia, są niezwykle drogie. To jest bardzo drogi kraj dla turystów, także tych z Zachodu Europy. Dlatego tym wszystkim, którzy chcą tam pojechać, radzimy robić to, co my robiliśmy... zbierać pieniądze.

Byli państwo w Hobbitonie? Niektórzy piszą, dlaczego nie warto tam jechać.

Byliśmy. Część turystów, szczególnie z Japonii, myśli, że Nowa Zelandia istnieje jedynie po to, żeby oni mogli obejrzeć plan filmowy "Władcy pierścieni". To nierzadko jedyny powód, dla którego tam przylatują. Plan filmowy jest pewną ciekawostką i niczym więcej. To miejsce wyszukał reżyser "Władcy pierścieni" Peter Jackson. Kiedy pewnego razu leciał helikopterem ze swoją żoną nad krajem, zobaczył przepięknie położoną farmę owiec. I powiedział: Ok, tutaj. Podejrzewam, że właściciel farmy do dziś jest mu wdzięczny, oddając tę farmę w wieczne użytkowanie.