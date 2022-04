Przed Sądem Pracy w Człuchowie zapadła ugoda. Nie będzie procesu z Jackiem Kurskim w tle

Początkowo wydawało się, że ugoda, do której zachęcał wielokrotnie sędzia Marek Osowicki, nie będzie możliwa.

- Proszę pamiętać, że to po stronie pozwanego będzie leżeć obowiązek udowodnienia czy powódka przetwarzała dane osobowe Jacka Kurskiego, jeśli nie, to kto i w jaki sposób, czy miała do tego upoważnienie, czy w ten sposób doszło do naruszenia obowiązków pracowniczych. Nie wykluczam, że będzie konieczność powołania biegłego informatyka. Zaznaczam, że długotrwały proces narazi także pozwanego na dodatkowe koszty związane z nieobecnością w pracy wezwanych świadków – wyliczał sędzia Osowicki.