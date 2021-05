Przed nami gwałtowne załamanie pogody! IMGW prognozuje burze, opady deszczu i znaczne ochłodzenie już od środy, 12 maja

Do Polski napłynęło ciepłe powietrze znad północnej Afryki, dzięki któremu pierwsza połowa tygodnia będzie słoneczna, bezopadowa, a termometry wskażą wysokie temperatury powietrza. Po niezwykle chłodnym kwietniu będziemy mieli szansę obserwować cieplejsze i piękniejsze oblicze wiosny. Z dostępnych informacji wynika, że pogoda nie zlitowała się nad nami na długo, a to dlatego, że na horyzoncie widoczne są burzowe chmury, które zwiastują ochłodzenie.

Wtorek (11 maja) ostatnim słonecznym dniem w tym tygodniu

Wtorek zapisze się w kalendarzu jako najsłoneczniejszy dzień tego tygodnia. Już od samego rana we wszystkich regionach słońce pojawi się na niebie, które będze utrzymywać się aż do wieczora. Z dostępnych informacji wynika, że będzie bardzo ciepło, wręcz upalnie! W godzinach popołudniowych termometry wskażą 21 st. C na Półwyspie Helskim, 22 st. C na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, a 23 st. C na Kujawach. Na południu temperatury wyniosą nawet 30 stopni Celsjusza. Nie przewiduje się opadów deszczu tego dnia.