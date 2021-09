Przed nami czwarta fala pandemii koronawirusa. Czy czeka nas lockdown? Czy polska gospodarka podoła kolejnym restrykcjom?

Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia, Polska w chwili wybuchu czwartej fali pandemii najprawdopodobniej zostanie podzielona na strefy uwzględniające powiaty. Duże znaczenie też będzie miał procent zaszczepienia danego powiatu.

Ponownie zostaną wprowadzone strefy: zielona, żółta i czerwona. Co będzie definiowało to, w jakiej strefie znajdzie się dany powiat? Skala zakażeń. I tak dla strefy żółtej wyniesie ona 12 przypadków zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców (poprzednio było 6 przypadków zakażeń), zaś dla strefy czerwonej będą to 24 przypadku na 10 tysięcy mieszkańców (poprzednio było to 12 zakażeń).