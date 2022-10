Przecież samorządom nie chodzi o węgiel. To rozgrywka na opozycji

Samorządowcy mają problem z wybiciem się na niepodległość wobec struktur partyjnych, nawet wówczas, jeśli bezpośrednio do nich nie należą. Miasta przez lata stały się rezerwuarem wpływów regionalnych bonzów, często zrzucanych w prezencie z centrali danego ugrupowania.

Samorządowcy są w tej układance przydatni jako zarządzający wielomilionowymi budżetami, które można kierować na różnego rodzaju inicjatywy, fundacje, instytucje.

Im skuteczniejszy samorządowiec, tym dla partii bardziej przydatny. Odnawia on bowiem w tempie kilkuletnich kadencji schemat wpływów i powiązań, układów i układzików bez konieczności dopuszczania do niego nowej krwi, a tym samym podejmowania ryzyka, jakie zawsze niesie za sobą zmiana. I taki samorządowiec jest dobry do momentu, w którym coś mu się odwidzi i uwierzy, że może odegrać samodzielną rolę w polityce.