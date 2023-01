Przeciętne wynagrodzenie przebiło granicę 7 tys. zł. Pierwszy raz w historii. Ale z powodu wysokiej inflacji, nie ma się z czego cieszyć

Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2022 r. - 7329,96 zł brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2022 r. wzrosło o 10,3 proc. rok do roku i wyniosło 7329,96 zł - podał GUS.

- To pierwszy wynik w historii z "siódemką" z przodu. Wysoka wartość pensji to efekt premii świątecznych – skomentowali w mediach społecznościowych eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Co ważne, inflacja w grudniu wyniosła 16,6 proc., a to znaczy, że wzrost płac - choć rekordowy - był niższy niż wzrost cen w sklepach. Statystyczny Polak, mimo podwyżki, za swoją wypłatę może kupić mniej produktów i usług niż rok temu. - Tempo wzrostu wynagrodzeń spadło w grudniu z 13,9 do 10,3 proc - o 6,3 pkt. proc. wolniej od inflacji – zauważyli też eksperci PIE.

(PIE)