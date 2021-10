Przebudowa ul. Ogarnej w Gdańsku. Urząd dostosował dokumentację projektową do warunków postawionych przez konserwatora

Oddanie do użytku przebudowanej ul. Ogarnej znacząco opóźni się w stosunku do planowanych terminów. Urząd miasta zapowiadał zakończenie prac remontowych jeszcze w 2019 r. Na drodze do rozpoczęcia robót stanęły jednak kwestie uzgodnienia typu przyszłej nawierzchni jezdni. Magistrat optował za szlifowaną kostką brukową, głównie z uwagi na potrzeby użytkowników jednośladów, z kolei pomorski wojewódzki konserwator zabytków stanął na stanowisku, że wygląd ulicy musi nawiązywać do czasów przedwojennych. Sprzeciwił się zrównywaniu jezdni z chodnikami, jednocześnie zaproponował odsłonięcie istniejącej kostki, która uniknęła zniszczeń wojennych.