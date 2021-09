Przebudowa dworca Gdańsk Główny. PKP informuje o zmianie terminu oddania obiektu do użytkowania

Remont zabytkowego gmachu rozpoczął się w pierwszej połowie 2020 r. Wtedy też, pasażerów, którzy przenieśli się do postawionego po sąsiedzku dworca tymczasowego, zastąpili pracownicy budowlani oraz buldożery. Celem kompleksowej przebudowy, wycenianej przez PKP SA na niespełna 100 mln zł, jest poprawa funkcjonalności, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przywrócenie jego przedwojennego wyglądu, czego efekty można już zobaczyć z zewnątrz, w postaci wymienionego dachu oraz witraży nad wejściem głównym. W tym celu konieczne było jednak oczyszczenie pozostałości minionych lat praktycznie do gołej cegły.

Remont dworca w Gdańsku znacznie się wydłuży

- Wśród ogromu prac, które został już wykonane najbardziej pracochłonne były rozbiórki, wykonanie nowych stropów wewnątrz budynku, a także nowe dachy z wzorami z dachówek odtworzonymi na wzór historycznych – mówi Bartłomiej Sarna z Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. - Ponadto oczyszczona i poddana renowacji została wieża zegarowa. Do tej pory wykonano również konstrukcję nowego przejścia podziemnego dla pieszych oraz nową szklaną kopułę w budynku głównym. Do wykonania został jeszcze szereg zadań m.in. związanych z wykonaniem nowych instalacji w budynku, windy czy schodów ruchomych oraz prace wykończeniowe.