Przebudowa drogi krajowej nr 22 w powiecie malborskim. Co dzieje się na poszczególnych odcinkach?

Powstanie nowa DK 22 do granicy województwa

Przebudowa DK 22 w gminie Stare Pole odejmuje odcinek od granicy województwa pomorskiego z województwem warmińsko-mazurskim do wjazdu do Malborka. Inwestycja ominie jednak skrzyżowanie „22” z drogą gminną prowadzącą do lotniska w Krasnołęce, które już wcześniej zostało zmodernizowane.

"22" w Malborku. Inwestycja utknęła na etapie projektowania

Przebudowa od granicy województwa do wjazdu do Malborka to, jak dobrze wiadomo, część planów inwestycyjnych dotyczących DK 22 w powiecie malborskim. No właśnie, dalej mamy Malbork, a dokładnie odcinek o długości 3,6 km od granicy miasta do skrzyżowania al. Rodła z ul. Mickiewicza, który w najbliższych latach ma być zmodernizowany. Cały czas trwają prace nad dokumentacją, ale problemem są rozbieżności między władzami miasta a GDDKiA. Jak wiadomo, inwestor zaskarżył właśnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzję środowiskową wydaną przez burmistrza, co może oddalić - nie wiadomo nawet, jak bardzo – rozpoczęcie przebudowy.