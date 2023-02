Przebudowa drogi krajowej nr 22 w Malborku. Burmistrz wydał decyzję środowiskową. Czy to przybliża realizację inwestycji i co z ekranami?

Przebudowa drogi krajowej nr 22 w Malborku. Co planuje GDDKiA?

W czwartek (2 lutego 2023 r.) w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork – Królewo”. Dokument powstał na wniosek gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Drogi Krajowej i Autostrad. Przygotowanie zajęło 2 lata, 11 miesięcy i 3 dni, podczas których ustalano i konsultowano warunki, jakie będzie musiał spełnić inwestor w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

To droga o sporym natężeniu ruchu przebiegająca przez środek miasta. Chodzi więc o to, by realizacja inwestycji sprawiła, że trasa będzie jak najmniej uciążliwa dla otoczenia. Decyzja ocenia ewentualne następstwa dla środowiska planowanego przedsięwzięcia. Bez niej nie ma mowy o jakimkolwiek innym kroku przybliżającym etap realizacji.