Przebudowa drogi krajowej nr 22 na ostrzu noża. GDDKiA odwołuje się od decyzji środowiskowej. Burmistrz Malborka: "Lepsza byłaby obwodnica"

DK nr 22 w Malborku. GDDKiA odwołuje się od decyzji środowiskowej

W Urzędzie Miasta przeczytano już odwołanie od decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 22, jaką za pośrednictwem burmistrza Malborka drogowcy kierują do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To organ właściwy do rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych lub stwierdzenia ich nieważności, ale też zażaleń na postanowienia czy żądań wznowienia postępowania.

- Przede wszystkim decyzja nie jest zgodna z postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które było wydane w trakcie procedury środowiskowej. Wnieśliśmy również o odstąpienie od nałożenia obowiązku ponownej oceny środowiskowej. Tu RDOŚ uznała informacje w raporcie za wystarczające i odstąpił od konieczności ponownej oceny – tłumaczy Piotr Michalski, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

