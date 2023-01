Pruszcz Gdański. Wypadek w centrum miasta. Autobus zderzył się z osobówką

Zderzenie autobusu z osobówką w centrum Pruszcza

Tę noc kierowca autobusu z pewnością zapamięta na długo. Zarówno on, pasażerowie, jak i kierowca samochodu osobowego, z którym zderzył się pojazd komunikacji miejskiej, mieli dużo szczęścia. Po zablokowaniu pedała gazu autobus obróciło tak, że znalazł się na pasie ruchu w kierunku do Gdańska tuż przed głównym skrzyżowaniem w samym centrum Pruszcza Gdańskiego. Do zdarzenia doszło tuż po północy 5 stycznia 2023 r.