Pruszcz Gdański. Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Dary docierają do potrzebujących. Zobacz zdjęcia Danuta Strzelecka

Pruszcz Gdański. Dary dla rodzin w potrzebie spływają do magazynu Szlachetnej Paczki. To m.in. meble, zabawki, kuchenki, żywność i chemia gospodarcza. To prawdziwy Weekend Cudów, jak nazywany jest finał akcji Szlachetna Paczka 2022. W sobotę i niedzielę (10-11 grudnia 2022 r.) wolontariusze rozwożą je do rodzin, które potrzebują pomocy.