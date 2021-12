Pruszcz Gdański: Ukradł laptopa, teraz grozi mu niemal 8 lat pozbawienia wolności Kamil Kusier

fot. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Na początku tygodnia do pruszczańskiej komendy policji wpłynęło zawiadomienie o kradzieży laptopa. Jak wynika z informacji udzielonych przez policję złodziej zauważył, że drzwi do jednego z domów nie były zamknięte i wykorzystał ten fakt kradnąc laptopa. Złodziej okazał się być 30-letnim recydywistą. Za kradzież w warunkach powrotu do przestępstwa grozi mu do 7,5 lat pozbawienia wolności.