Pruszcz Gdański. Udał się po pomoc do MOPSu. Zasugerowano, by zastosował przemoc wobec starszej kobiety

Pruszcz Gdański. Zwrócił się o pomoc do MOPS. Tej wizyty długo nie zapomni

50-letni pan Piotr z Pruszcza Gdańskiego (prawdziwe imię pozostawione dla wiadomości redakcji) jest ojcem dwojga dzieci. Ostatni czas w jego życiu nie był dla niego łatwy. Wiele prywatnych problemów doprowadziło go do załamania nerwowego i... próby samobójczej. Ta na szczęście zakończyła się niepowodzeniem. Od tego czasu mężczyzna próbuje "dojść do siebie". Życiowe kłopoty nadal jednak nie przestały go trapić. Za namową bliskich po pomoc postanowił zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Jak sam twierdzi, sytuacji, która go tam spotkała, nie zapomni do końca życia.