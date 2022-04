Pruszcz Gdański: Policjanci zlikwidowali plantację marihuany. Zatrzymano dwóch mężczyzn, zabezpieczono 100 roślin

Plantacja marihuany w Pruszczu Gdańskim - zatrzymano dwóch mężczyzn

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podczas swojej pracy, ustalili, że na terenie powiatu gdańskiego może znajdować się nielegalna plantacja konopi.

- Kryminalni, pracując nad tą sprawą, zebrali niezbędne informacje i w miejscu, gdzie uprawiane są krzaki konopi, zatrzymali dwóch mężczyzn 35 i 37-latka, a także zabezpieczyli ponad 100 roślin. Na terenie posesji były przygotowane pomieszczenia, które służyły do uprawy krzewów i produkcji narkotyków - informuje sierż. szt. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański.

Policjanci zabezpieczyli także wyposażenie, które służyło do wspomagania rozwoju rośliny: m.in. lampy, wentylatory, filtry powietrza, termometry. Zatrzymani zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, a rośliny zostały przesłane do specjalistycznych badań.