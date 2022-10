Pruszcz Gdański. 10 rzeczy, które najbardziej denerwują mieszkańców. To wskazali pruszczanie. Co znalazło się na liście?

Co denerwuje w Pruszczu Gdańskim? Mieszkańcy wskazują minusy mieszkania w mieście

To tylko kilka opinii pruszczan nt. minusów mieszkania w Pruszczu:

Do tego jeszcze smog W sezonie grzewczym jest tragedia około 200% przekroczona norma jest — podał pan Łukasz.

Duży park jest, ale niestety miastu brak na niego pomysłów — napisał pan Jan

Brak estakady lub rozwiązania, które rozładowałoby korki między jedną a drugą częścią miasta - wskazał pan Łukasz.

