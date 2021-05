Protest uczniowski: obawiają się powrotu do szkoły przed wakacjami! MEiN podało, kiedy kolejne klasy wracają do nauki stacjonarnej

Nie chcemy wracać do szkoły przed wakacjami – mówią uczniowie i ogłaszają w sieci Protest Uczniowski. Tymczasem MEiN ogłosił już harmonogram powrotu do szkół. Jeszcze w maju wszystkie klasy będą uczyć się stacjonarnie.

Protest uczniowski 2021. Powrót do szkół na niecałe 2 miesiące niepotrzebny? Inicjatorzy uczniowskiej akcji podkreślają, że powrót w szkolne na ostatnie niecałe dwa miesiące jest niepotrzebny, może przyczynić się do zwiększenia zakażeń koronawirusem i do stresu zwłaszcza wśród uczniów klas 7 i 8, które prowadzą właśnie intensywną naukę przed egzaminem na koniec podstawówki. Pod żądaniem uczniów o powrocie do szkół dopiero we wrześniu 2021 podpisało się już ponad 560 tys. osób (dane na dzień 3 maja 2021).

„Uczniowie chcą się skupić na nauce do egzaminu ósmoklasisty, a nie przejmowaniem się o liczbie zgonów i zachorowań w danym dniu. Dodatkowo uczniowie są zestresowani sprawdzaniem zeszytów, notatek lub tym, że po powrocie będą musieli od nowa pisać sprawdziany w niepokoju i stresie” - czytamy w petycji.

Powrót uczniów do szkół - harmonogram Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło już powrót uczniów do nauki stacjonarnej w maju.

- Małymi krokami wracamy do normalności. Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym – informuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

Od 4 maja 2021 uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Od 17 maja 2021 uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od 31 maja 2021 wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

- Jesteśmy przekonani, że zakończenie roku szkolnego 25 czerwca w trybie stacjonarnym po kilku tygodniach pobytu w szkole przyczyni się do tego, że poprawi się zarówno wiedza, jak i samopoczucie uczniów, odbuduje się wspólnota – mówił podczas konferencji prasowej 29 kwietnia minister edukacji Przemysław Czarnek. Odniósł się także bezpośrednio do petycji. - Mogę do nich zaapelować młodzieżowo „Take it easy”. Nikt nie będzie państwa stresował, wszyscy mamy swoje obowiązki i do tych obowiązków wracamy również w szkole – spokojnie, stopniowo – powiedział minister. Obawy uczniów i rodziców Wielu uczniów i rodziców obawia się, że wraz z powrotem do edukacji stacjonarnej nauczyciele będą chcieli nadrobić materiał i serwować sprawdzian za sprawdzianem. Wśród uczniów słychać głosy, że nie chcą wracać do szkoły, bo boją się bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i wystawiania oceny za oceną.

- Mój syn dziś na lekcji j. polskiego usłyszał od pani, że na pierwszej lekcji będzie miał sprawdzian. Jeśli takie podejście ma pomóc uczniom w powrocie do normalności to gratuluję – mówi jedna z mam. Na szczęście wśród nauczycieli, z którymi rozmawialiśmy panuje przekonanie, że w pierwszej kolejności nadrobić trzeba relacje, skupić się na mocnych stronach uczniów i sprawdzić, by powrót do szkół był jak najmniej stresujący. - Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły bardzo cieszą się na powrót uczniów. W ramach nauczania hybrydowego w szkole pojawiły się już dzieci z klas I-III. Były bardzo zadowolone z tego, że wreszcie mogą usiąść w szkolnych ławkach. Teraz czekamy na kolejne roczniki, jesteśmy gotowi na ich powrót – mówi Paweł Biesiekierski, dyrektor SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim.

