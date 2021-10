Protest ratowników medycznych. W Gdańsku jeździ mniej niż połowa zespołów ratownictwa medycznego

Protest trwa od rana. Według informacji z Gdańska, opóźnienia po wezwaniu sięgają 20 minut w stosunku do standardowych 8.

- W tej chwili dostępnych jest 6 zespołów na 14 - informuje Maria Kubiak, dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. - Jeżeli się nic nie zmieni, nie będzie odgórnych decyzji co do spełnienia warunków płacowych ratowników, to spodziewam się że do 10 października będzie taka sytuacja.