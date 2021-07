Protest armatorów wędkarskich jednostek we Władysławowie. Blokada wjazdu na Półwysep Helski. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

Protest właścicieli wędkarskich jednostek we Władysławowie 10.07.2021

Nie tak liczny, jak zapowiadano, był sobotni protest armatorów jednostek wędkarskich we Władysławowie (10.07.2021). Na trasie do Helu zjawić się miało ok. 70 osób, a była mniej więcej połowa, choć i to wystarczyło, by zablokować wojewódzką drogę na ok. 5 godzin. Armatorzy z rodzinami, uzbrojeni we flagi, transparenty i syreny, przechodzili przez pasy, nie dając przejeżdżać samochodom.