Proste chodniki to za mało. Felieton Wojciecha Wężyka

Narzekanie to dyscyplina, w której rzeczywiście jesteśmy nie do pobicia. Wyobrażam sobie nawet takie międzynarodowe Mistrzostwa Żalu. Bez względu na reguły, jakie miałyby obowiązywać zawodników, jestem tu pewien podium dla naszej reprezentacji. Nurtuje mnie tylko pytanie, czy na pewno potrafilibyśmy się cieszyć z tego zwycięstwa?

No cóż, nie da się ukryć, że pesymiści mają swój moment chwały, co zresztą jest paradoksem samym w sobie. A nie mówiłem! – mogliby przecież wykrzyknąć widząc porażkę naszej jedenastki, czy wciąż szalejącą inflację, ale nawet taka drobna satysfakcja nie bardzo im przystoi. Realiści dodają, że wszystkiemu jest winny brak witaminy D, który można, a nawet powinno się suplementować zimową porą, gdy próżno wypatrywać słońca w odmętach mgły. Optymiści analizują to, co dzieje się wokół, w nadziei na znalezienie drogi do sukcesu. Tych jest najmniej.