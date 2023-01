Promocyjne oferty w PKP Intercity. W znalezieniu tanich biletów pomaga wyszukiwarka "Łowcy Promo". Szczegóły

Bilety pociągów PKP Intercity są podzielone według pięciu poziomów promocji:

- Dostępność poszczególnych biletów promocyjnych zależy od popularności danego pociągu, ponieważ oferta Promo bazuje na dynamicznym systemie zarządzania ceną - tłumaczy p.o. rzecznika prasowego PKP Intercity, Cezary Nowak. - Oznacza to, że czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. Warto pamiętać, że w ramach oferty Promo bilety w promocyjnych cenach są dostępne na różnych etapach sprzedaży – po jej uruchomieniu, na kilkanaście czy kilka dni przed odjazdem, jak i nawet w dniu podróży. Co ważne, pule biletów promocyjnych mogą zmieniać się w trakcie trwania sprzedaży biletów.