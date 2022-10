Prom "Motława" idzie do remontu. Kursuje po gdańskich wodach od 35 lat!

"Motława" to prom pasażerski działający od 1987 roku. Jego armatorem jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Cyklicznie przewozi pasażerów z Wyspy Ołowianka do Ośrodka Kultury Morskiej. Najwięcej chętnych na krótki rejs promem jest w okresie letnim. Teraz jednostka przejdzie gruntowny remont w stoczni we Władysławowie.

Prom "Motława" idzie do remontu. Od 35 lat kursuje po gdańskich wodach

Prace renowacyjne na promie "Motława"

- Remont i konserwacja są przeprowadzane przede wszystkim po to, aby prom był sprawny i bezpieczny dla pasażerów - tłumaczy Wojciech Nadolski, kierownik Biura Okrętowego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. - Ponadto, jako armator jesteśmy zobowiązani do uzyskania Karty Bezpieczeństwa wydawanej przez Urząd Morski w oparciu m.in. o Orzeczenie Techniczne Polskiego Rejestru Statków. Dokument ten określa minimalne wymagania konserwacyjne i remontowe, które sprowadzają się do utrzymania kadłuba, napędu oraz instalacji elektrycznej w należytym stanie. Jest to oczywiście związane z koniecznością zapewnienia bezpiecznego kursowania promu oraz bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na jego pokładzie.