Prokuratura umorzyła śledztwo, wszczęte po wypadku kolejowym w Szymankowie. Winę za wypadek ponosił kolejarz, który zginął

Wypadek kolejowy w Szymankowie: prokuratura umorzyła śledztwo

- W toku postępowania dwóm osobom: dyżurnemu stacji Szymankowo oraz toromistrzowi stacji Szymankowo przedstawiono zarzuty popełnienia czynu z art. 177 § 2 kodeksu karnego, to jest umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym , w następstwie którego doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby

- W wyniku czynności weryfikujących wyjaśnienia złożone przez podejrzanych ustalono, że przyczyną wypadku była samowolna decyzja maszynisty drezyny przejechania obok tarczy manewrowej wskazującej symbol „Jazda manewrowa zabroniona” i dojechania do rozjazdu, gdzie następnie pojazd zatrzymał

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Wypadek kolejowy w Szymankowie. Odpowiedzialność podejrzanych jedynie służbowa

Z ustaleń śledczych wynika, że dyżurny stacji Szymankowo oraz toromistrz, co prawda, wydali maszyniście drezyny pozwolenie na pominięcie semafora wjazdowego i dojechanie do tarczy manewrowej. Ale nie dalej. W tym czasie od strony Tczewa w kierunku Malborka zmierzała lokomotywa. Zatrzymanie drezyny na rozjeździe spowodowało zmianę wcześniej nadawanego sygnału zezwalającego wjazd dla lokomotywy na sygnał „Stój”, jednak w tym momencie czoło lokomotywy znajdowało się już za semaforem. Dlatego jej maszynista nie był w stanie zareagować. Doszło do najechania na drezynę...