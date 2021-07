Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie pobicia osób z Homokomando. Adwokat pokrzywdzonych zapowiedział odwołanie

- W toku postępowania nie zdołano ustalić osób, które dopuściły się napaści na pokrzywdzonych. (...) Decyzja jest nieprawomocna, pokrzywdzonym przysługuje zażalenie. Prokuratura okręgowa również przyjrzy się tej sprawie – tłumaczy Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Mecenas Marcin Kochanowski liczy na to, że sąd zdecyduje o wznowieniu postępowania.

- Zasadniczym powodem umorzenia śledztwa było niewykrycie sprawców. Uważamy, że pod tym względem postępowanie zostało umorzone co najmniej za wcześnie. Ten atak miał charakter zorganizowany. Doszło do niego w biały dzień w centrum osiedla. Ustalenie tożsamości, nawet zamaskowanych osób, jest możliwe. Tych czynności w toku postępowania nie przeprowadzono i to będzie główna podstawa zażalenia. Są też inne kwestie, które budzą wątpliwości. Bezpośrednio poszkodowanymi byli dwaj uczestnicy Homokomando, ale celem ataku była cała grupa. Sprawcom nie udało się pobić innych osób, bo te osoby zdążyły uciec. Usiłowanie pobicia, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, też jest przestępstwem. Tymczasem, prokurator za pokrzywdzonych nie uznał osób, którym udało się uciec. Wreszcie kolejna kwestia - prokurator uznał, że jedna z ofiar pobicia nie została narażona na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni. Ta osoba była bita i kopana, leżąc na ziemi. W naszej ocenie, owszem, była narażona na tego typu niebezpieczeństwo. Umorzenie z powodu braku znamion czynu zabronionego jest w naszej ocenie błędne. Skierujemy zażalenie do sądu i mamy nadzieję, że sąd uchyli decyzję prokuratury i nakaże kontynuację postępowania – mówił mecenas Marcin Kochanowski, reprezentujący pobitych mężczyzn.