Projekty z gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego przykładem na niegospodarność miasta? Tak uważają gdyńscy społecznicy

Społecznicy zarzucają miastu, że koszty projektów oraz urządzeń w gdyńskim Budżecie Obywatelskim często znacznie przekraczają swoją rynkową cenę. Przykładem ma być tutaj koszt dokumentacji projektowej, dla jednego z projektów gdyńskiego BO - pn. „Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci przy ul. Arciszewskich 23”, wyceniony na 50 tys. zł.

- Problem w tym projekcie jest taki, że za 50 tys. złotych, bo taki jest wpisany koszt dokumentacji projektowej, to się robi naprawdę duże gminne projekty, a nie projekt placu zabaw - mówi nam Sławomir Januszewski ze Stowarzyszenia Bryza. - Podpytywałem się ostatnio ludzi, którzy zawodowo zajmują się przygotowywaniem takich rzeczy. Z ich odpowiedzi jednoznacznie wynikało, że dobry projektant zrobi projekt placu zabaw za maksymalnie 10 tysięcy złotych. Co się zresztą dzieje, bo inne projekty są wyceniane na pomiędzy 11, a 17 tys. zł. A ten? Tam jest raptem kilka huśtawek, bujaki sprężynowe, kosze i ławeczki. W zasadzie nie mam pojęcia, co tam może kosztować 50 tysięcy złotych. Chciałbym wiedzieć, jak miasto uzasadnia wycenę takiej dokumentacji.