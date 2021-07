Projekt Strategii Demograficznej 2040. Rząd ma pomysł na zwiększenie dzietności. „Strategia demograficzna to wyzwanie numer jeden”

Projekt Strategii Demograficznej 2040. „Jeżeli nie rozwiążemy kryzysu demograficznego, nie wyjdziemy z pułapki niskiej dzietności”

Z myślą o przyszłych pokoleniach i w celu odnowy demograficznej kraju w połowie czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040, który zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń poprzez długofalowe, wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny.

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim natomiast w środę, 7 lipca pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha uczestniczyła w konsultacjach z samorządowcami na temat projektu Strategii Demograficznej 2040.

