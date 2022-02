Projekt społeczny Aż do Gwiazd. "Pomagamy podejmować ważne decyzje edukacyjne oraz życiowe"

Skąd pomysł na projekt "Aż do Gwiazd"? Skąd wzięła się jego nazwa? Jak udało się Wam go zrealizować?

Martyna: Codziennie dokonujemy bardzo dużo wyborów. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak mogą na nas wpłynąć. W młodym wieku musimy podejmować decyzje, które definiują naszą przyszłość. Mamy tak wiele możliwości, ale nie potrafimy z nich korzystać. “Nie w gwiazdach leży nasze przeznaczenie, ale w nas samych” - tak brzmi myśl przewodnia, która zainspirowała nas do działania. Sięgniemy do naszych gwiazdy tylko wtedy, gdy damy z siebie wszystko. Jeśli chodzi o klucz do sukcesu naszego projektu, wydaje mi się, że zawdzięczamy go zaangażowaniu w projekt osób, które nie boją się wyzwań na swojej drodze.