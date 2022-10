Program Miecznik wielką szansą dla trójmiejskich stoczni. Dyskusja ekspertów podczas Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. 14.10.2022

Cezary Cierzan, zastępca dyrektora projektów zbrojeniowych PGZ S.A. oraz dyrektor programu Miecznik, powiedział, że kończone są już prace nad projektem wstępnym fregaty, czyli jej platformy wraz ze zintegrowanym systemem walki. Przedłożony zostanie według planów do 30 listopada tego roku. Dzięki temu w najbliższych miesiącach zatwierdzony może być przez zamawiającego, czyli Agencję Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i Marynarkę Wojenną RP. Następnie, od kwietnia przyszłego roku, rozpoczną się bezpośrednie przygotowania do uruchomienia produkcji. Sam ten proces zainaugurowany ma zostać w sierpniu, symbolicznym paleniem blach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a - jak podkreśla Cezary Cierzan - dziś nic nie wskazuje, aby miało stać się inaczej, pierwsza z trzech fregat gotowa ma być do wodowania na przełomie 2025 i 2026 roku. Rozpoczną się wówczas jej próby portowe, morskie, zdawczo-odbiorcze i badania klasyfikacyjne. Spowoduje to, że, m.in. po wyszkoleniu załogi, w 2028 roku pierwsza fregata powinna trafić do służby w polskich siłach zbrojnych. Następna zasilić ma flotę Marynarki Wojennej RP już rok później, a ostatnia z pierwszej serii na przełomie 2030 i 2031 roku. Eksperci, którzy dyskutowali dziś w Gdyni, nie mieli jednak wątpliwości, że to dopiero początek. Pojawiły się opinie, iż podobnie, jak w przypadku programu budowy niszczycieli min typu Kormoran, Marynarka Wojenna RP zgłosi zapotrzebowanie na kolejne tego typu fregaty.