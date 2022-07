Prognoza pogody od 19 do 24 lipca 2022 roku. Powracają upały. Na Pomorzu nawet 35°C

We wtorek 19 lipca na Pomorzu średnia temperatura wynosi 25°C. Najcieplej jest na zachodzie Polski - tam termometr pokazuje powyżej 30°C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w środę (20 lipca) w całym kraju będzie słonecznie i bez deszczu - temperatura maksymalna od 23°C do 28°C na wschodzie i miejscami nad morzem. W Trójmieście od wczesnych godzin porannych temperatura będzie tylko rosnąć. W dzień może być nawet od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C. Ponadto m.in. w powiecie gdańskim wydano ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące potencjalnego wystąpienia upałów (90%) - stan zagrożenia oceniono na drugi stopień.

- W czwartek [21.07.2022 r. - red.] nieco więcej zachmurzenia - podaje IMGW. - Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze z porywami wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C na wschodzie i miejscami nad morzem, w centrum 28°C do 32°C, najcieplej ponownie na zachodzie około 36°C. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni.